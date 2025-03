CANAVESE – Incontro RFI e Comitato Pendolari: illustrati i lavori in programma

CANAVESE – La dirigenza di RFI ha incontrato il Comitato dei Pendolari “Quelli della Canavesana” per confrontarsi sulle problematiche. L’incontro è stato organizzato nei giorni scorsi dall’On. Alessandro Giglio Vigna.

Il Comitato ha esposto le problematiche che, da mesi, creano soluzioni di continuità nella percorrenza dei treni della linea SFM1 Pont Canavesese – Chieri. Il Presidente Marco Marcon, con la Vice Presidente Roberta Crosa hanno esposto le problematiche principali che quotidianamente impattano sulla regolarità dei treni. Con loro, Daniela Roccia e Patrizia Ciochetti, entrambe parte del Comitato.

La dirigenza di RFI, ha dapprima elencato i lavori fatti negli scorsi mesi per migliorare il servizio, tra cui il più importante è stato l’installazione del sistema SCMT, essenziale per la sicurezza, diversi lavori sui binari e la completa sostituzione degli apparati dei passaggi a livello, elemento critico per la regolarità del servizio.

Questi ultimi sono però ancora uno dei elementi che causano più interruzioni del servizio, a causa di elementi collaterali (cavi, segnali…).

RFI ha presentato quindi un puntuale cronoprogramma dei lavori che verranno effettuati nell’arco di alcuni mesi, entro l’estate 2025, per il miglioramento ed efficientamento della tratta. A fine anno è previsto anche un rinnovo del sistema di annunci e dei monitor in stazione.

Sono stati poi affrontati gli altri problemi delle stazioni, specie quelle più piccole, ma per intervenire su sale d’attesa, marciapiedi rialzati, sottopassi ecc. occorreranno ulteriori risorse, ad oggi non previste. Sono argomenti ben presenti ma verranno affrontati in un secondo tempo, coinvolgendo necessariamente la Regione Piemonte.

Il Comitato ha espresso soddisfazione per la rapida risposta e per l’impegno di RFI e attende fiducioso gli interventi che si spera migliorino in modo percepibile le problematiche che affliggono la linea.