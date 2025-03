RIVAROLO CANAVESE – Commemorazione: letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie (FOTO)

RIVAROLO CANAVESE – Questa mattina, mercoledì 19 marzo 2025, gli studenti si sono ritrovati al Parco Spazio elementare per commemorare le vittime innocenti delle mafie, in occasione della in occasione della XXX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie (21 marzo).

Presenti, oltre al Sindaco Martino Zucco Chinà, il Vicesindaco Marina Vittone, l’Assessore Roberto Gallo Pecca e il Consigliere Giuliana Paglia, anche il Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Francesca Victoria Bertoglio Bosio e Giulia Toffanin dell’Associazione Acmos.

la Città di Rivarolo Canavese propone un programma cofinanziato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 14/2007, a cura dell’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura, dell’associazione Acmos e della Biblioteca comunale “Domenico Besso Marcheis”.

La cerimonia, con la lettura delle vittime di mafia, è stata ideata da Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Il ciclo di eventi in occasione della ricorrenza, è promosso dall’Assessorato all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Rivarolo Canavese, dall’associazione Acmos e della Biblioteca comunale “Domenico Besso Marcheis” e cofinanziato dalla Regione Piemonte.

Gli altri appuntamenti sono previsti per venerdì 21 marzo alle ore 16,30 presso la Biblioteca comunale in via Palma di Cesnola, con “Ad alta voce. Letture in ricordo delle vittime delle mafie”: un momento aperto a tutti i cittadini che vorranno condividere brani dedicati al tema della legalità, portando un proprio testo o scegliendo tra quelli le opere disponibili tra gli scaffali.

Infine martedì 25 marzo alle ore 21 presso il Salone comunale di via Montenero, con lo spettacolo “Emanuela Loi. La ragazza della scorta di Borsellino”, a cura della compagnia torinese Eleonora Frida Mino.