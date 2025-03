VIABILITA’ – Variante di Salassa, Rivarossa e Front: indetta la gara d’appalto per la progettazione

VIABILITA’ – La Città metropolitana di Torino ha bandito la gara d’appalto per la progettazione del lotto 1 della Variante alla Strada 460 del Gran Paradiso, che interessa il territorio dei Comuni di Salassa, Rivarossa e Front. Il valore economico dell’incarico è di 1.491.806,66 euro. Le offerte possono essere presentate entro le 9 di venerdì 18 aprile.

L’oggetto della gara è la progettazione tecnica di tutte le opere di ingegneria civile, strutture o parti di strutture in cemento armato (con le relative verifiche strutturali relative), ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni, strade ed eventuali piste ciclabili. Tale progettazione è indispensabile per il successivo appalto integrato delle opere.

“Con l’indizione e la gestione della gara d’appalto la Città metropolitana prosegue il suo impegno per un’opera che il territorio canavesano attende da tempo. – Sottolinea il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo – L’aggiornamento delle ipotesi progettuali elaborate in passato e il passaggio alla redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica sono resi possibili da un finanziamento della Regione Piemonte. Il nostro Ente, dopo aver condotto un’ampia consultazione con gli amministratori e gli esponenti del mondo produttivo canavesano, mette a disposizione la propria struttura tecnica per seguire le procedure per l’incarico di progettazione”.

Per svolgere la sua funzione di stazione appaltante la Città metropolitana di Torino utilizza il sistema di intermediazione telematica SINTEL. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel al link: www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=197769969