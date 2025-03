CASTELLAMONTE – Antico Carnevale: Giuseppina Viglia Ron è il Re Pignatun 2025 (FOTO E VIDEO)

CASTELLAMONTE – Giuseppina Viglia Ron è il Re Pignatun 2025. Una novità per l’Antico Carnevale di Castellamonte: quest’anno il Re Pignatun è una donna. La scelta è ricaduta su Giuseppina Viglia Ron, Bela Pignatera nel 1989 e Presidente del Supremo Ordine delle Bele Pignatere e Primi Consoli. Viglia Ron è stata anche Bela Castagnera del Carnevale di Frazione Muriaglio e gestisce con il figlio un’assicurazione.

La presentazione si è tenuta questa mattina, domenica 2 marzo 2025, in piazza Vittorio Veneto. Tutti i figuranti e i cittadini si erano dapprima trovati al Ristorante Tre Re da dove sono usciti la Bela Pignatera, Marina Ruggiero, e il Primo Console, Cristian Dima, accompagnati dalle damigelle, terzieri e clavario e dove è stato offerto un rinfresco.

Quindi il corteo si è spostato in piazza Vittorio Veneto, dove tutti i figuranti sono scesi dalla rinomata scalinata.

“Il Re Pignatun” è arrivato preceduto dalla Banda, e la sua scopertura è stata effettuata contemporaneamente all’annuncio sulla sua identità. A realizzarlo è stato l’artista Brenno Pesci, affiancato da due giovani studentesse del quarto anno del Liceo Artistico 25Aprile-Faccio di Castellamonte: Chiara Simoncelli e Ingrid Raccuglia.

Il Sindaco Pasquale Mazza ha consegnato alla Bela Pignatera la Chiave della Città. Immancabile la presenza, anche quest’anno del gogliardico gruppo degli Arduini di Chateaumont che hanno nominato il Sindaco Pasquale Mazza, Re Pignatun.

Al termine della Cerimonia i presenti sono andati alla Rotonda Antonelliana dove sono stati benedetti i fagioli grassi e poi al padiglione per gustarli.

La kermesse carnascialesca proseguirà nei prossimi giorni: domani, lunedì 3 marzo, alle 20.30

Ore 20.30 con la Super Tombola presso il padiglione; mercoledì 5 marzo, alle 20.30 con la Sfilata notturna dei gruppi storici e carri allegorici, dalla Piazza del Mercato e l’abbruciamento del Re Pignatun.

E infine sabato 8 marzo, alle 20.30, con la Cena “Festa della donna” in onore “Bela Pignatera, Primo Console e Re Pignatun” presso il padiglione.

