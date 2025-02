CASELLE – Nuovo direttivo all’Avis Casellese; Giuliano Bonetto eletto Presidente

CASELLE – Cambio della guardia ai vertici dell’ AVIS Casellese. Durante il primo consiglio del neo eletto direttivo dell’Avis casellese, è stato eletto presidente Giuliano Bonetto.

Bonetto succede a Silvio Mo, presidente uscente che ha guidato il sodalizio per 21 anni, vivendo in prima persona la trasformazione e il cambiamento dell’Avis sia sotto l’aspetto giuridico e burocratico, sia sotto l’aspetto tecnico con l’adeguamento della sala prelievi secondo gli standard via via richiesti dalla Regione e dalle innumerevoli direttive sulla raccolta di sangue.

Oltre a Bonetto, il consiglio è composto dal Vicepresidente Giuliana Aghemo, dal Tesoriere Silvia Casassa, dal Segretario Pierangelo Schiavon e dai Consiglieri Fabio Antichi, Gianpaolo Castellano, Simonetta Ballari, Milva De Vecchi, Sumer Gianola, Marco Sechi. Mentre Luciano Solavaggione ricoprirà la carica di Addetto Contabile di bilancio, come richiesto dal nuovo Statuto associativo in sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti.

“Un ringraziamento doveroso al decano dell’ Avis Casellese, Antonio Mangalaviti, ad Anna Crosetto e a Mariarosa Devecchi per il loro costante impegno e preziosa collaborazione”. Dichiarano dall’Avis Casellese

L’ AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue, è presente in molti comuni italiani e anche tra le comunità dei nostri emigrati all’estero. Viene costituita nel 1927 tra coloro che donano volontariamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. Per quanto riguarda l’Avis casellese, è nata nel 1937, che la porta ad essere una delle più longeve.

Il dono del sangue anonimo, volontario, periodico e responsabile, costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico.

L’AVIS è una associazione apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale.

“Il volontariato e la solidarietà sono in costante crescita, – concludono – ma vengono spesso messi in discussione in nome di principi egoistici, di una libera ed incontrollata concorrenza e di uno sfrenato individualismo. Noi crediamo invece che il valore più importante sia la persona, che la diversità sia un valore, non una colpa e che il sofferente sia un fratello da aiutare.

La solidarietà non è un optional, ma un dovere per tutti. Noi siamo: AVIS!”

Per qualsiasi informazione: Whatapp; 3312682596; E-mail aviscaselle@tiscali.it