CANAVESE – Sergio Bartoli: “Aderisco con convinzione alle Giornate della Raccolta del Farmaco” (FOTO E VIDEO)

CANAVESE – “Ho scelto di sostenere e aderire con convinzione alla Giornata della Raccolta del Farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico. Si tratta di un’iniziativa che rappresenta non solo un gesto di solidarietà, ma un vero e proprio atto di responsabilità civica verso chi vive situazioni di fragilità e ha difficoltà ad accedere a cure essenziali.” Così il Consigliere Regionale Sergio Bartoli commenta l’importanza di questa campagna solidale, che ogni anno consente di raccogliere circa 600.000 farmaci in tutta Italia, di cui 50.000 solo in Piemonte. Un contributo fondamentale per il sistema di assistenza, reso possibile grazie all’impegno di volontari, farmacisti e associazioni che operano sul territorio.



“Invito tutti i cittadini a partecipare – prosegue Bartoli – recandosi nelle farmacie aderenti per donare un farmaco che sarà distribuito a chi ne ha davvero bisogno. Anche un piccolo gesto può fare una grande differenza nella vita di qualcuno.”



Le Giornate della Raccolta del Farmaco si svolgono in tutta Italia, coinvolgendo migliaia di farmacie e volontari. Nel Canavese, circa 30 farmacie hanno aderito all’iniziativa, offrendo la possibilità a chiunque voglia contribuire di donare un farmaco secondo le esigenze delle associazioni assistenziali. Anche nel nostro territorio la solidarietà si dimostra concreta, grazie al lavoro di associazioni impegnate nel sostegno alle persone più vulnerabili.



“Dimostriamo, ancora una volta, che la nostra comunità sa rispondere con il cuore quando si tratta di aiutare chi è in difficoltà”



In questo contesto, ritengo fondamentale incentivare, a livello regionale, la raccolta dei farmaci inutilizzati ma ancora integri.

Sempre più famiglie, per vari motivi, si ritrovano con farmaci che non usano più e che, invece di essere sprecati, potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per chi non può permetterseli. Alcune farmacie già svolgono questo servizio, raccogliendo i farmaci donati, controllandoli e redistribuendoli attraverso le associazioni di volontariato. È un modello virtuoso che merita di essere potenziato e reso sempre più accessibile, affinché nessuna medicina ancora utilizzabile venga sprecata e possa invece arrivare a chi ne ha davvero bisogno.



Per scoprire la farmacia più vicina che partecipa all’iniziativa, è possibile consultare il sito ufficiale del Banco Farmaceutico: www.bancofarmaceutico.org.

