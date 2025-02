TORRE CANAVESE – Il mondo delle bocce piange Giovanni Bellavista

TORRE CANAVESE – Lutto nelle bocce, dove si piange la scomparsa di Giovanni Bellavista, 64 anni, nome e volto notissimo per chiunque abbia frequentato i campi del Canavese, ma non solo. Purtroppo la partita più difficile, quella contro un male rivelatosi incurabile, ha visto Giovanni cedere, sempre e comunque a testa a alta, come del resto ha costantemente fatto, alla fine di ogni sfida che la vita gli ha posto davanti.

Apprezzato sia come giocatore, nonché come direttore di gara, Bellavista negli anni trascorsi nelle bocciofila del Piemonte e del Nord d’Italia è stato in grado di lasciare un ricordo unico. Preparato, disponibile, attento e prodigo di consigli, ha rappresentato davvero una figura di riferimento.

In tanti, in queste ore che stanno seguendo la notizia della sua dipartita, onorato il ricordo di questo grande uomo di sport, ma anche di un amico che purtroppo è andato avanti troppo presto.

La passione per le bocce non lo ha mai lasciato, anche quando, purtroppo, ha dovuto fare i conti con quella “bestia” che, il 2 febbraio 2025, lo ha portato via all’affetto dei propri cari.

L’ultimo saluto a Bellavista verrà dato nella mattinata di domani, martedì 4 febbraio 2025, nella chiesa parrocchiale di Torre Canavese, dove alle ore 10.30 sono previste le esequie.