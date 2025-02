AGLIÈ – Carnevale: Alessio Truchetto e Giorgia Scienza sono i Conti di San Martino (FOTO E VIDEO)

AGLIÈ – È iniziata ufficialmente oggi, domenica 2 febbraio 2025, dopo il pomeriggio dedicato al Carnevalone dei Bambini che si è tenuto ieri al Salone Paglia, seguito dallo Spettacolo Teatrale della Combricola dej Farinej, la 43esima edizione dello Storico Carluvà d’Ajè. Tanta gente ad acclamare Alessio e Giorgia, Conti Filippo e Caterina di San Martino, del 2025.

Alessio Truchetto, 46 anni e Giorgia Scienza, 50, sono una coppia nella vita e nel lavoro; insieme si occupano di turismo. Giorgia, alladiese, è felice di poter rendere omaggio, vestendo i panni della Contessa, non soltanto alle figure storiche dei Conti di San Martino, ma anche a sua madre, che ha impersonato la Contessa Caterina nel 1985. Ad accompagnarli due bellissime damigelle: Viola Francesca Panebianco, 18 anni, e Maria Vittoria Emilia Truchetto, 6 anni.

I Conti sono usciti dal Castello Ducale di Agliè, attesi dai Gruppi Storici, tradizione che è tornata in auge dopo qualche anno in cui si teneva al Palazzo Municipale.

Passaggio di consegne dai Conti dello scorso anno, Federica Deiro e Daniele Campo. Il Sindaco Marco Succio, dopo aver ricevuto indietro la Chiave della città, l’ha consegnata ai nuovi personaggi. Il Corteo è poi partito dalla piazza, in sfilata, per salutare i vari borghi.

Il Carnevale proseguirà giovedì 6 febbraio con il Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Agliè, la serata latino-americana con Radio Gran Paradiso in programma venerdì 7, la cena Self Service accompagnata dall’Orchestra “Loris Gallo” di sabato e la Grande Sfilata allegorica con rogo dell’Oloch che chiuderà il Carnevale alladiese domenica 9 gennaio.

------------------------------------------------------------------------------