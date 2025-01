PIANEZZA – Intitolazione caserma Carabinieri, Bartoli: “Per non dimenticare legame con il territorio e valore dell’Arma”

PIANEZZA – E’ stata intitolata al Brigadiere Antonio Battuello, medaglia di Bronzo al Valor militare, la nuova caserma dei carabinieri di Pianezza. La cerimonia di inaugurazione ed intitolazione si è tenuta questa mattina.



Erano presenti il Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle D’Aosta” Generale di Divisione Andrea Paterna, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino Generale di Brigata Roberto De Cinti, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Onorevole Daniela Ruffino, il Prefetto di Torino Donato Cafagna, il Sindaco di Pianezza Antonio Castello, il presidente della Commissione Ambiente della Regione Sergio Bartoli, il consigliere regionale Mario Salvatore Castello, il Sindaco di Feletto Maria Cristina Ferrero, molti altri sindaci e autorità militari e civili.



“La collaborazione tra le istituzioni ha consentito di realizzare questa nuova struttura – ha commentato Sergio Bartoli a margine della cerimonia – che rappresenta un presidio di legalità e di sicurezza per il territorio”.



“E’ molto significativa l’intitolazione della nuova caserma al brigadiere Antonio Battuello, i cui tre nipoti erano oggi presenti, originario di Feletto Canavese, imprigionato e deportato dai nazisti durante la guerra. Si tratta di una figura che resterà sempre impressa nella memoria della nostra comunità locale di cui è simbolo ed espressione di valore, sacrificio e dedizione al servizio”, ha aggiunto Bartoli.

