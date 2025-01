CANAVESE –Dissesto idrogeologico, dalla Regione oltre 800mila euro per il Canavese

CANAVESE – Sono 115 gli interventi per i quali la Regione Piemonte ha stanziato un contributo pari a 6 milioni di euro. Di questi, oltre 800 mila euro, andranno per il territorio canavesano.

“Come Regione Piemonte stiamo operando in modo estremamente puntuale per intervenire nella messa in sicurezza del nostro territorio dal dissesto idrogeologico. Abbiamo stanziato in totale per la Provincia di Torino tra la legge regionale 38/78 e la L145/18 oltre 2milioni di euro che si traducano in sette interventi per il Canavese per un totale di oltre 800mila euro”. Ad annunciarlo il presidente della II Commissione in Consiglio regionale, consigliere di Forza Italia, Mauro Fava.



“È evidente che i cambiamenti climatici stanno rendendo sempre più importante adeguare gli investimenti che possono prevenire i danni conseguenti alle calamità naturali. La Regione ha risposto ancora una volta presente con un impegno finanziario importante. I comuni del Canavese che sono interessati dagli interventi sono Burolo, Castellamonte, Ceres, Cuorgnè, Lombardore, Loranzè, Pont Canavese, Prascorsano San Maurizio Canavese, Tavagnasco e Valchiusa. Ho potuto appura in prima persona i danni che ha subito il nostro territorio dopo le ondate di maltempo subite lo scorso giugno. È indescrivibile il dramma che vivono le popolazioni colpite e che si trovano di punto in bianco senza nulla o con parte dei propri sacrifici spazzati via” conclude Fava.

Ecco gli interventi in Canavese:

Burolo: Messa in sicurezza copertura campanile di proprietà comunale per 17.000 euro;

San Maurizio Canavese: Ripristino danni coperture per 57.900 euro;

Castellamonte: Lavori di sistemazione frana di sottoscarpa lungo strada Capriolo in fraz. Preparetto 110.000 euro;

Ceres: Lavori di sistemazione dissesti lungo la strada comunale frazione Grange Almesio 50.000 euro;

Cuorgnè: Lavori di messa in sicurezza della strada comunale in loc. La Maddalena / Landin 94.000 euro;

Lombardore: Realizzazione di opera di sostegno stradale di muro controripa 100.000 euro;

Loranzè: Lavori di consolidamento strada comunale di via Parella – Loc. Remondà 90.000 euro;

Pont Canavese: Rifacimento e sottomurazioni delle difese spondali in dx idrografica del torrente Soana in prossimità dello stabilimento ex Sandretto e movimentazione materiale litoide tra i ponti di via Ospedale e via Roma 110.000 euro;

Prascorsano: Lavori di stabilizzazione movimento franoso in località Pian Giacutin a valle della strada comunale 100.000 euro;

Tavagnasco: Demolizione ammasso roccioso instabile 22.000 euro;

Valchiusa: Messa in sicurezza della frana di sottoscarpa della s.c. della Colla ad Inverso 65.000 euro.