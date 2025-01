AGLIÈ – Giovedì 23 gennaio: convegno sul Risparmio energetico e sulla Salubrità degli Edifici Pubblici

AGLIÈ – È in programma per giovedì 23 gennaio 2025, alle 17, presso il Salone Franco Paglia, in strada per Bairo 2 ad Agliè, l’interessante convegno rivolto ai Sindaci, alle Amministrazioni, ai tecnici comunali e ai dirigenti scolastici, dal titolo “Risparmio Energetico e Salubrità degli Edifici Pubblici”.

L’evento è organizzato da Carmelo Gumina in collaborazione con i Comuni delle Tre Terre Canavesane e con il patrocinio della Città Metropolitana. In apertura si terranno i saluti istituzionali da parte di Marco Succio, Sindaco di Agliè, Marco Baudino, Sindaco di San Giorgio Canavese e Pasquale Mazza, Sindaco di Castellamonte e Consigliere della Città Metropolitana. Ai quali si aggiungeranno i saluti dei Consiglieri Regionali Sergio Bartoli e Mauro Fava.

Attesi anche il saluto del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del Vice Sindaco della Città Metropolitana Jacopo Suppo e di Confindustria Canavese.

Ad introdurre l’argomento, sarà la presentazione dei risultati del monitoraggio consumi e qualità dell’aria presso la Scuola dell’Infanzia Musso di Castellamonte, Scuola Primaria di San Giorgio Canavese e Scuola Secondaria Olivetti di Agliè.

La parola passerà poi agli esperti.

Damiano Sanelli, Tecnico Ambientale, direttore Atta e docente parlerà dell’inquinamento ambientale indoor e rischi connessi: come renderli visibili e prevenirli.

Toccherà poi a Stefano Roletti, esperto in acustica che illustrerà le normative e le prescrizioni per scuole e uffici pubblici legati al rumore.

Tommaso Zarini, Lighting Design ed esperto di illuminazione, parlerà delle normative e CAM della progettazione illuminotecnica delle scuole ed uffici pubblici.

Proseguirà Beatrice Iaia che racconterà come funzionano le applicazioni delle nanotecnologie, tra cui antiscivolo, antibatteriche/antivirali, anticorrosive e protettive e come aumentino la sicurezza e la salubrità degli ambienti pubblici.

Simona Vogliano, Rspp e ufficio ambiente, parlerà dell’edificio salubre a prova di salute e sicurezza, e inoltre, di come valutare la salubrità dell’aria indoor nei luoghi di lavoro.

A chiudere, Carmelo Gumina, presenterà l’Audit Energetico e i progetti di efficentamento per la scuola dell’infanzia Musso di Castellamonte, Scuola Primaria di San Giorgio, Scuola Secondaria Olivetti di Agliè.

Il convegno chiuderà con il saluto dei Sindaci e l’aperitivo di networking.