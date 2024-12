CANAVESE – Sgominata una banda dedita agli assalti bancomat con esplosivo; tra i colpi anche Favria (VIDEO)

CANAVESE – Sgominata una banda dedita agli assalti con esplosivo agli sportelli di banche e uffici postali. Colpivano in tutta Italia utilizzando il cosiddetto metodo della “marmotta”. Tra i 17 colpi a loro attribuiti (su 80 avvenuti in tutto il territorio nazionale), è stato loro attribuito il colpo effettuato a Favria il 2 ottobre 2024, allo sportello Unicredit.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, in collaborazione nelle fasi esecutive con i militari della 2^ Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino. Otto le persone arrestate; sequestrati numerosi documenti d’identità, carte di credito ricaricabili, banconote, parte delle quali “macchiate” o sottoposte a trattamento per la smacchiatura, 31 cartucce, 3 autovetture, 3 targhe per veicoli, 261 petardi, 2,20 metri di miccia per “marmotte” e 4 orologi di valore.

Le indagini sono state avviate nel mese di dicembre 2023.

La banda era ben organizzata, e utilizzava specifiche professionalità e competenze, in relazione alla fabbricazione di ordigni artigianali e al possesso di conoscenze sui meccanismi di funzionamento degli sportelli automatici, e di un’attenta attività di pianificazione, con l’assegnazione preordinata dei ruoli che ciascun indagato avrebbe dovuto rivestire nel corso degli assalti (autisti, vedette, staffettisti, esecutori con compiti operativi e logistici).

I colpi compiuti tra luglio e settembre 2024 sono stati effettuati in Puglia, nelle province di Foggia e Bari; in Piemonte, ossia in provincia di Torino (a Favria) dove dimora stabilmente un indagato di 34 anni che fungeva da collegamento organizzativo e logistico con il territorio; Campania (in provincia di Avellino); Lombardia (nelle province di Pavia e Milano) e Basilicata (in provincia di Potenza).