VEROLENGO – A Borgo Revel il raddoppio del ponte sulla Dora

VEROLENGO – Nelle prossime ore sarà pubblicato il bando di gara per il raddoppio del ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel, lungo la Strada Provinciale 31 bis del Monferrato: un risultato atteso da tempo, per il quale il territorio si è mobilitato.

Con un Decreto del Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, la Città metropolitana di Torino ha approvato lo schema di convenzione per la costruzione della nuova infrastruttura, che di fatto costituisce un raddoppio del collegamento stradale tra Verolengo e Crescentino e quindi tra il territorio della Città metropolitana e quello della Provincia di Vercelli, interessato da un consistente traffico privato e commerciale.

La convenzione approvata con il Decreto del Vicesindaco Suppo disciplina i rapporti tra la Città metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, la Società di Committenza Regione Piemonte spa e Rete Ferroviaria Italiana spa e comprende il quadro economico dell’opera – che ammonta a 22 milioni e 788.000 euro – e le quote effettive di finanziamento garantite dai sottoscrittori.

Con il Decreto del Vicesindaco Suppo, la Città metropolitana impegna un’ulteriore quota di finanziamento di 450.000 euro, che si aggiunge ad 1 milione di euro di fondi propri già stanziati nell’estate del 2023.

Grande soddisfazione è espressa dal Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, a nome di tutto il Consiglio metropolitano: “Un passo avanti per il nostro territorio, sul quale ci siamo impegnati particolarmente nel corso del 2024. Aver appreso che è imminente la pubblicazione del bando di gara per l’esecuzione dei lavori ci conferma che finalmente siamo sulla strada giusta, nonostante le incertezze causate dalla notizia sui tagli collegati al Decreto Ponti. Città metropolitana ha fatto la propria parte con impegno e determinazione”.

Suppo precisa che “insieme al raddoppio del ponte tra il km 8+700 e il km 10+332 della Provinciale 31bis sono previste anche la realizzazione di un tratto della ciclovia Vento e una serie di interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale conservativo del ponte sulla Dora al Km 9+800 in località Sant’Anna di Verolengo. La Città metropolitana ha indetto e portato a termine la Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, ha adeguato il progetto definitivo alle prescrizioni della Conferenza stessa, ha completato la progettazione esecutiva dell’opera, ha predisposto il progetto per la manutenzione straordinaria del ponte storico esistente, condiviso e approvato da RFI. Il progetto esecutivo è stato integrato con l’adeguamento della sede stradale della SP 31bis a monte ed a valle del ponte, con il tratto della pista ciclabile Vento e con la rotatoria al km 8+700 della Provinciale 31bis”.