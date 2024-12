VOLPIANO – Gran Galà delle associazioni sportive: un momento di festa (FOTO)

VOLPIANO – Nella serata di lunedì 9 dicembre 2024 è andato in scena il tradizionale Gran Galà delle associazioni sportive del territorio volpianese. Un momento di festa e premiazioni che il Comune di Volpiano ha da anni messo in campo per ringraziare tutte le associazioni che contribuiscono a tenere alto il nome di Volpiano.

A presentare la serata sono stati Barbara Sapino e Giovanni Panichelli, rispettivamente Assessore e Sindaco della Città di Volpiano:

“E’ un vero piacere essere qui a questa serata di gala volpianese – afferma il Sindaco Giovanni Panichelli – è bello mettere in risalto il grande lavoro che le nostre associazioni fanno per il territorio volpianese”.

La prima a salire sul palco e a ricevere la pergamena è stata per l’Atletica, Anna Maria Camoletto, con un palma res di tutto rispetto avendo vinto ogni competizione a livello regionale e nazionale cui ha partecipato. Poi è stata la volta del Calcio a 5 con riconoscimento alla L84 vincitrice del Torneo delle Regioni con premio ritirato a nome della squadra da Fabio Longo e Matheus Dias. Poi a calcare il palco del Polifunzionale, a passo di danza, sono stati gli atleti dell’ASD Free Dance 2017 con Salvatore Carrozzino e Antonella Matti Alatadonna, la coppia terza classificata al campionato regionale di liscio tradizionale piemontese e al Turin Dance; Pietro Presicci e Ammamaria Di Meo 3° al Campionato regionale di liscio tradizionale piemontese; Palmiro Migliaccio e Cristina Navazio 2° posto ai campionati italiani professional division a Rimini.

E’ poi toccato alla giovani atlete della Ginnastica Ritmica ricevere la pergamena dalle mani del sindaco: Angelica Destro, Sara Pollino, Francesca Sguuardi, Violante Recupero, Marta Ferretti, Alice Ercole, Chiara ferrara, Veronica Magro, Aurora Littizzetto, Arianna Hubacech, Sara valentini, Emma Testa, Ilaria Pastore, Nicole Monteleone e Lilia Hmamouchi. Per l’ASD Judo Azzurro: Shaila Chinellato, Lorenzo Butticè, Tommaso Paonessa, Mihai Golban, Simone Canciello, Christelle Locci, Alessio Curreli, Sara Ferretti, Martina Moccia, Mirela Golban, Kevin Grandi, Luca doneddu, Thomas Corcelli, Pietro Borge, Vittoria Agnusdei , Alessia Lika, Aurora Buinere, Sofia Cavallero, Elison Kercucu, Charlotte Iacuzio, Serena Musolino, Giorgia Jiga, Greta Alia, Elesabetta Valentini e Bianca Baraescu. Premiati per l’ASD Dynamic Karate: Bianca Anna Gulizia, Nicolò Sasanelli, Alice Thuegaz, Diego Ruzza, Adam Pietro Gallucci, Amira Ahanan, Dario Cuttica, Giulio Morici, Gabriele Morici ed Elisa Maschio.

Per l’Ippica settore agonismo Mounted Games: Filippo Bigal, 1° posto al Campionato regionale categoria U15 pro e 3° al campionato italiano a coppie categoria U15 pro; Marta Favaron, 1° al Campionato Europeo individuale Categoria u18, 3° al campionato italiano individuale categoria U18 Pro e 3° posto al Campionato del Mondo individuale U18; Giacomo Garoia 1° al Campionato Regionale U15 Pro e 3° al Campionato italiano a coppie U15 Pro; Bianca Meloni, 1° al Campionato italiano a coppie Open; Elisa Zelenco, Giulia Bergamo, Giada chicco e Ginevra Pitta. Skating Dreams ASD: Liliana Castellino, Sophie Russotto, Sofia Celani, Sara Rigat, Emily Laiola, Zina Labidi, Cecilia Luordo, Benedetta Creaco, Elisa Franceschini, Serana Magliaro, Anna Laura Isvanca, Amelie Granato, Ginevra Zanella, Ginevra Gallo, Gaia Manzari, Viola Colabufo e Angelica Riente.



Per la squadra nazionale senior di Rafting, prima in tutte le prove dei Campionati Panamericani che si sono svolti in Cile ha ritirato la pergamena Giulia Liuzzo e per la squadra femminile Under19 sono state premiate: Giulia Liuzzo, Alessandra Conte, Viola Gambella e Alejandra Gazzola; per quella Under19 Mix: Giulia Liuzzo, Alejandra Gazzola, Luca Liuzzo e Giacomo Schettino; per quella maschile Under19: Luca Liuzzo, Giacomo Schettino, Matteo lancelotti e Doccio Boscia. Per il Tiro con l’arco: Stefano Casaroli, 1° classificato Campionato regionale 3D Piemonte individuale e a squadre; Gian Lorenzo Sold, 1° classificato Arco Olimpico assoluto maschile campionato regionale.