RIVAROLO CANAVESE – Celebrata la tradizionale Festa di Santa Barbara (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Come è tradizione, anche il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Rivarolo Canavese ha festeggiato Santa Barbara, questa mattina, domenica 8 dicembre 2024.

Un festa molto sentita e sempre partecipata. Il programma, analogo agli scorsi anni, ha visto tutti i partecipanti, dopo il ritrovo al distaccamento, partire per rendere omaggio ai Vigili del Fuoco caduti: al cippo situato in via Favria, al Cimitero cittadino, a Palazzo Lomellini e infine, dopo la Santa Messa a San Michele, all’esterno del distaccamento dove si sono tenuti anche i discorsi ufficiali.

Dopo l’introduzione e i ringraziamenti a tutti i Volontari, alle famiglie e all’Amministrazione comunale, a cura del Capo Distaccamento Alessandro Castagno, ha portato i saluti dell’Amministrazione, il Sindaco Martino Zucco Chinà, che ha confermato l’ufficializzazione del contributo della Regione Piemonte, congiuntamente al contributo comunale, ai Vigili del Fuoco per l’acquisto di un mezzo.

La giornata di festa è terminata con l’aperitivo presso il distaccamento e il pranzo al ristorante.