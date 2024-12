SAN GIORGIO CANAVESE – Lutto per la scomparsa di Emanuele Liore, 58 anni, di San Giorgio Canavese, per più di un decennio istruttore di 2 ° Livello di sport equestri. “E’ venuto a mancare Emanuele Liore, Istruttore Master d’Eccellenza e Docente Federale, che per anni ha collaborato con il nostro Comitato. Emanuele è stato un importante punto di riferimento per la nostra regione, per i nostri istruttori e per il nostro sport. Appresa la triste notizia, il Presidente Regionale, il Consiglio Regionale e tutto lo staff del Comitato, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia.” Dichiara la Federazione Italiana Sport Eequestri comitato del Piemonte.

Il Santo Rosario verrà recitato questa sera, martedì 3 dicembre 2024 alle 19.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Ulderico ad Ivrea, mentre l’ultimo saluto verrà officiato domani, mercoledì 4 dicembre, alle 15, nella stessa chiesa.

Emanuele lascia mamma Fiorenza, il fratello Andrea con Nicoletta; nipoti Elena e Michele e i cugini Laura e Franco.