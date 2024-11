CASTELLAMONTE – Numerose opere in corso ed altrettante eseguite (FOTO)

CASTELLAMONTE – Numerosi interventi in Castellamonte. L’Amministrazione Comunale oltre a perseguire gli obiettivi prefissati, relativi a opere di notevole rilevanza per la Città, che sono attualmente in corso, come la ristrutturazione dell’ex Ospedale, il canale scolmatore, la riqualificazione del campo da baseball ed altri lavori in previsione, quali il recupero dell’area relativa all’ex Mulino in via Caneva, la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali, la rotatoria in frazione Spineto, nell’estate 2024, grazie all’impegno di tutti gli amministratori ed in particolare dell’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato dal vice Sindaco Teodoro Medaglia, sono stati eseguiti diversi interventi oltre alle normali manutenzioni, che costituiscono lavori di minore entità economica ma necessari per migliorare la vivibilità dei cittadini.

Ecco l’elenco degli interventi

CIMITERO: dopo anni di richieste da parte di molti cittadini si è pensato al rifacimento dei

servizi igienici che erano in condizioni pietose, per una cifra che si aggira attorno ai 45.000,00

euro.

SCUOLE: nella frazione di Spineto è terminato, con la sostituzione dei serramenti,

l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico. Sono state inoltre eseguite altre piccole opere

di manutenzione per un totale di 93.000 euro.

CENTRO CONGRESSI MARTINETTI: è stato ripassato il tetto, in quanto vi erano diverse

infiltrazioni e rimesso in funzione l’impianto antincendio per una cifra di 10.000 euro.

PALESTRE: alla palestra delle scuole elementari stanno terminando i lavori di sostituzione del

pavimento che era stato rifatto nel 2016, eseguendo l’efficientamento dell’impianto elettrico e sono stati ritinteggiati i locali.

Alla palestra di via Trabucco, invece si sta per realizzare l’efficientamento dell’impianto di

illuminazione e la posa delle tende parasole, per un importo totale di 90.000 euro.

“Questi lavori porteranno senz’altro dei risparmi sia sul costo dell’energia elettrica che su quello del

riscaldamento”.

PIAZZA VITTORIO VENETO: sono in via di conclusione i lavori di riqualificazione di parte della piazza per un importo di circa 17.900 euro, grazie ai fondi stanziati dal Distretto del Commercio Terre Canavesane.

PALAZZO ANTONELLI: relamping per un importo di 70.000 euro.

A breve, inoltre, inizieranno i lavori di messa in sicurezza di via Micheletto nella frazione di

Muriaglio per l’importo di circa 90.000 euro e i lavori di regimentazione delle acque in via

Roma, per un importo di 80.000 euro

Il totale di tutte queste opere ammonta a 495.900 euro circa e la fattibilità delle opere stesse

è stata possibile grazie al reperimento della copertura finanziaria da parte dell’assessore al

bilancio, Patrizia Addis.

“Voglio ringraziare inoltre l’assessore Claudio Bethaz – dichiara il Sindaco Pasquale Mazza – che ha fatto da trait d’union con le scuole e le associazioni sportive per ridurre il più possibile i disagi. Infine ringrazio l’assessore Mariangela Bracco e tutto il resto della maggioranza per il sostegno nella realizzazione dei lavori sopracitati. Abbiamo inoltre sollecitato ed ottenuto da altri Enti, quindi a costo zero per il Comune, la realizzazione di una serie di asfalti che erano da terminare da molto tempo: con Italgas: bitumatura dalla frazione Campo fino all’incrocio con la S.P. 222 che porta

verso Ivrea; con Città Metropolitana: sulle strade di competenza di CMTO sono stati eseguiti asfalti nella frazioni San Giovanni , tra Filia, S. Anna Boschi e Preparetto verso Villa Castelnuovo.

Nel corso del prossimo anno saranno asfaltati altri tratti di strade ex provinciali nel nostro

territorio comunale.”

“Nelle scorse settimane inoltre, – conclude il primo cittadino – abbiamo ottenuto dalla Regione Piemonte l’autorizzazione provvisoria, che speriamo diventi presto definitiva, per la rimozione del sedime ferroviario nella tratto della S.P. Castellamonte-Rivarolo in frazione S. Antonio, al fine di posare l’acquedotto di Valle e consentire la realizzazione di una pista ciclo/pedonale.

Rispetto invece ai lavori che sono in corso, sia per la posa della fibra ottica che per il nuovo

acquedotto di Valle, ci scusiamo per i disagi, nonostante siano opere non di competenza comunale,

in quanto rivestono notevole importanza per il futuro della collettività. Al fine di evitare difficoltà

alle attività commerciali nel periodo natalizio, abbiamo richiesto alle ditte di terminare i lavori nel

concentrico entro la fine del mese di novembre.”