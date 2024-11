LESSOLO – Colpo al bancomat dell’Unicredit; lievi danni strutturali al condominio (FOTO)

LESSOLO – Non danno tregua gli “assalitori di bancomat”. Questa notte, sabato 2 novembre 2024, intorno alle 4.30, è stato effettuato l’ennesimo colpo. I ladri hanno fatto esplodere, sempre con al tecnica della “marmotta”, lo sportello bancomat dell’Unicredit Banca di via Vittorio Veneto a Lessolo.

Ancora da quantificare il bottino. Questa mattina sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Ivrea per le opportune verifiche: l’esplosione ha causato lievi danni strutturali all’edificio. Resta comunque agibile.

Sul furto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Ivrea.

------------------------------------------------------------------------------