VOLPIANO – Partecipazione alla quarta edizione della Festa della Nascita a Venaria Reale

VOLPIANO – Il Comune di Volpiano ha partecipato alla quarta edizione della Festa della Nascita, l’evento organizzato per accogliere alla Reggia di Venaria, domenica 15 settembre, i bambini e le bambine nati tra il 2023 e il 2024, insieme alle loro famiglie. L’evento ha coinvolto una rete di trenta città dell’area metropolitana torinese che hanno adottato il “Passaporto culturale – Nati con la Cultura”, ideato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, che consente il libero accesso alle famiglie in oltre 45 musei Family and Kids Friendly della Rete Abbonamento Musei Piemonte nel primo anno di vita dei bambini e delle bambine.

Il progetto rientra nell’azione di sistema “Milleculle: nutrirsi di cultura”, promossa da Fondazione Compagnia di San Paolo con il bando “Cultura per Crescere”, che pone in rete i principali progetti culturali dedicati alla prima infanzia: “Nati per Leggere” (biblioteche), “Nati con la Cultura” (musei) e ”Nati per la Musica”, abbracciano il mondo sanitario, sociale ed educativo a favore delle famiglie. Per il comune di Volpiano era presente l’assessore alla cultura Barbara Sapino.