BORGARO TORINESE – Camion fermo in mezzo alla rotonda in via Lanzo (FOTO)

BORGARO TORINESE – Un camion, proveniente dalla Romania, è rimasto fermo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre 2024, intorno alle 18.30, in mezzo alla rotonda che incrocia via Lanzo e via Piemonte.

Il mezzo pesante ha riscontrato un problema con i freni che sono rimasti bloccati.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha regolato il traffico con il senso unico alternato, per circa tre ore, in attesa del carro attrezzi per la rimozione del camion.