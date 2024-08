CANAVESE – 39° Rally Città di Torino: strade chiuse e informazioni utili

CANAVESE – Sabato 24 agosto 2024 si terrà il “39° Rally Città di Torino e delle Valli di Lanzo”. I Comuni interessati hanno reso noto gli orari di divieto transito e sosta nelle zone di gara.

CHIESANUOVA

Il percorso di gara prevede il transito di due prove speciali della corsa sul tratto di Via Belvedere compreso tra l’incrocio con la strada proveniente da Chiesanuova in località Let e l’incrocio con la S.P. 45 in direzione per Sant’Elisabetta.

Il tratto di strada interessato resterà chiuso al traffico veicolare, pedonale e di animali con contestuale divieto di sosta su entrambi i lati della strada nei seguenti orari:

dalle ore 11,30 alle 15,30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente;

dalle ore 16,00 alle 20,00 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente.

PRATIGLIONE

Dalle ore 00.00 di venerdì 23 agosto 2024 alle ore 22.00 di sabato 24 agosto 2024, e comunque sino al termine delle necessità, l’istituzione temporanea di:

divieti di transito e sosta con rimozione forzata in tutta Piazza Rolle (nella parte asfaltata e in quella pavimentata con materiale lapideo) ad eccezione dei veicoli addetti alla gara ed all’assistenza dei concorrenti;

divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta riservati Scuolabus in via G.B. Savant angolo viale Vittime dei Lager Nazisti;

divieto di transito e sosta con rimozione forzata in: via G.B. Savant ( nel tratto compreso tra l’intersezione con via dei Molini e Piazza Rolle), via Vittorio Veneto ( nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vittorio Emanuele II e Piazza Rolle), Viale Vittime dei Lager Nazisti, via della Palestra, bretella di collegamento tra via della Palestra e via Tesso, via Tesso tra via Finanzieri d’Italia e l’accesso carrabile dell’Istituto Superiore Albert (compresi gli stalli di sosta posti nell’area adiacente all’ingresso carrabile della scuola statale dell’infanzia), piazzale adibito a posteggio denominato Foro Boario e piazzale inghiaiato sottostante, eccetto veicoli addetti alla gara e all’assistenza;

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e del divieto di transito nel Viale del Cimitero (tratto del Viale di accesso al Cimitero Comunale) ad eccezione dei veicoli addetti alla gara ed all’assistenza dei concorrenti;

doppio senso di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata nel Viale del Cimitero (tratto del viale in uscita dal Cimitero Comunale) in modo da consentire l’accesso e l’uscita veicolare e pedonale degli utenti della struttura, che dovranno essere garantiti sempre e comunque durante la manifestazione a cura dell’organizzazione. Sempre nel massimo rispetto delle condizioni di sicurezza stradale, l’ente organizzatore dovrà inoltre garantire l’accesso veicolare e pedonale al cimitero a persone di comprovata deambulazione sensibilmente ridotta, eventualmente anche in possesso dello specifico contrassegno, interrompendo temporaneamente la circolazione in loco degli autoveicoli addetti alla gara e all’assistenza.

divieto di transito e sosta con rimozione forzata nel tratto di via G.B Savant (tra via Piazza Rolle e viale Vittime dei Lager Nazisti) e nel tratto di via Tesso (tra Via 11 Settembre 2001 e via dei Molini) in cui saranno istituiti controlli orari (C.O.) rivolti alle vetture dei concorrenti su parte della carreggiata, dovrà sempre essere garantito il transito a veicoli e pedoni durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione.

Dalle ore 00.00 alle ore di 18,00 di sabato 24 agosto 2024 e comunque sino al termine delle necessità, l’istituzione temporanea:

divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nella Strada Vicinale di Loreto

divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel piazzale antistante il Santuario della Madonna di Loreto;

divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Loreto (nella strada di collegamento tra via Loreto ed il piazzale antistante il Santuario della Madonna di Loreto) L’organizzatore, anche attraverso propri soggetti incaricati, dovrà valutare la possibilità

DETTAGLIO PERCORSO E CHIUSURE STRADE

PROVA SPECIALE 1/4 “Monastero” – Km. 12,050

Partenza da Pessinetto Frazione Gisola sulla S.P.30 per S. Ignazio e prosegue sulla S.P. 30 dir 1 per Tortore, Chiaves e continua sulla S.P. 31 per Monastero di Lanzo fino al ponte Torrente Tesso (fine Prova Speciale).

ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO RICHIESTI – SABATO 24 agosto 2024:

1° passaggio dalle ore 8,30 alle 12,30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente;

2° passaggio dalle ore 13,00 alle 17,00 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente.

PROVA SPECIALE 2/5 “Pratiglione” – Km. 10,650

Partenza da Pratiglione Frazione Santi sulla strada comunale per le frazioni Valtorta, Buffi, Tellari, a Pratiglione, devia sulla strada per Chiappignolo fino al bivio con la S.P.42 e prosegue sulla strada comunale per frazione Chiappignolo, Carella fino a Canischio (fine Prova Speciale).

ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO RICHIESTI – SABATO 24 agosto 2024:

1° passaggio dalle ore 11,00 alle 15,00 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente;

2° passaggio dalle ore 15,20 alle 19,20 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente.

PROVA SPECIALE 3/6 “Chiesanuova” – Km. 6,850

Partenza da Bivio Nava sulla S.P.45 per Villanova fino a Chiesanuova, e prosegue sulla strada comunale per le frazioni Strole, Let, via Belvedere, via Quizeina fino a Colleretto Castelnuovo (fine Prova Speciale).

ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO RICHIESTI – SABATO 24 agosto 2024:

1° passaggio dalle ore 11,40 alle 15,30 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente;

2° passaggio dalle ore 16,00 alle 20,00 e comunque fino al transito dell’ultimo concorrente.

SHAKEDOWN “Monastero” – Km. 3,000

Partenza dal ponte torrente Tesso sulla S.P. 31 per Monastero Sotto fino a Monastero.

ORARI DI CHIUSURA AL TRAFFICO RICHIESTI – VENERDI’ 23 agosto:

dalle ore 13,30 alle ore 19,00.

In tale occasione si invita a rispettare scrupolosamente le seguenti norme:

1) È vietato transitare o sostare lungo il percorso;

2) Gli spettatori non devono fermarsi ai bordi della strada bensì in alto sulle scarpate, mai all’esterno delle curve e nei prati pianeggianti;

3) Il percorso sarà riaperto dopo il transito della vettura “SCOPA” contraddistinta da una bandiera a scacchi sulle portiere e con luce lampeggiante.

4) Gli spettatori sono vivamente pregati di rispettare la natura e non danneggiare le colture agricole.

COME ASSISTERE IN SICUREZZA ALL’EVENTO

Zone sicure per lo stazionamento del pubblico:

dislivello naturale rialzato di almeno metri 2 rispetto alla sede stradale;

morfologia del luogo e accessibilità dello stesso;

Zone non idonee allo stazionamento del pubblico:

le zone esterne alle vie di fuga dei veicoli in gara;

le aree adiacenti il bordo della sede stradale in curva (sia a raso della sede medesima che in zona sopraelevata con dislivello inferiore a 1,50 Mt. rispetto alla stessa);

le aree a raso della carreggiata, anche in tratti rettilinei, a distanza inferiore a 12,00 Mt. dal ciglio della strada e senza interposto muro di contenimento di altezza compresa tra 1,50 e 3,00 Mt.;

le aree adiacenti i tratti di partenza e arrivo dei singoli tratti cronometrati;

le aree adiacenti i tratti di strada compresi tra il Fine Prova ed il successivo Controllo Stop;

non sostare nelle zone delimitate da bandelle o cartelli recanti “ZONA PERICOLOSA” e “ZONA VIETATA AL PUBBLICO”.