PIEMONTE – Bando mezzi per i VVF Volontari: Conapo scrive a Cirio e Gabusi

PIEMONTE – Il Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco Conapo, scrive una lettera al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e all’Assessore Marco Gabusi, sul bando per i mezzi dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte.

La pubblichiamo qui integralmente:

“È di questi giorni la notizia dell’intervento della Regione Piemonte finalizzato all’acquisizione di 34 autopompeserbatoio per i distaccamenti dei vigili del fuoco volontari, una lodevole iniziativa dell’Assessore Gabusi e del Presidente Cirio a cui, come organizzazione sindacale, riteniamo di porre alcune osservazioni.

Innanzitutto non possiamo esimerci che anche i Comandi provinciali ed i distaccamenti piemontesi permanenti lamentano molte lacune in fatto soprattutto di mezzi operativi con macchine ormai “vecchie” o addirittura mancanti in alcuni settori strategici (in primis mezzi tecnici per le colonne mobili, movimento terra e autoscale) per cui sarebbe utile anche avere una visione a 360 gradi su questa straordinario intervento.

Nello specifico però, per quanto concerne i distaccamenti volontari, sarebbe stato utile assumere criteri tecnici d’intesa con i Comandi provinciali o la medesima Direzione Regionale, valutando l’operatività costante delle sedi volontarie nelle h24 e nei 365 giorni all’anno che garantiscono il soccorso ed un aiuto concreto alla sala operativa dei vigili del fuoco, mancano nella lista dei beneficiari alcune sedi che garantiscono una presenza costante e che danno un grosso contributo ai Comandi provinciali.

Sovente si registrano sul territorio distaccamenti volontari che non assicurano tempestivamente o per nulla il dispositivo di soccorso nell’arco temporale delle ventiquattro ore per cui tale criterio sovraesposto permetterebbe di soddisfare inizialmente le richieste di quei distaccamenti altamente operativi che comunque potrebbero rilasciare alle ulteriori sedi volontarie i mezzi di soccorso attualmente utilizzati.

La scrivente segreteria sin da ora si rende disponibile per eventuali comunicazioni o richieste sia per la tematica in oggetto che per relazionare sullo stato del parco macchine in Regione Piemonte.”