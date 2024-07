AGLIÈ – Coro “La Rotonda” compie i suoi primi 40 anni… e li festeggia alla grande!

AGLIÈ – Due gli appuntamenti da non perdere per “La Rotonda fa 40”, tema portante dell’edizione 2024 di “Settembre in Coro”, entrambi ad Agliè e a ingresso gratuito l’8 e il 28 settembre.

Domenica 8 settembre, alle 21, presso il salone “Architetto Franco Paglia” di strada per Bairo 2, ad Agliè, si terrà il concerto del Coro da Camera di Torino, diretto dal Maestro Dario Tabbia.

Il Coro da Camera di Torino nasce nel 2008, su iniziativa dello stesso Tabbia, con l’obiettivo di formare uno strumento di valorizzazione del repertorio polifonico meno conosciuto.

Ha tenuto concerti all’interno di importanti festival musicali fra i quali MiTo Settembre Musica e Unione Musicale di Torino, Piemonte in Musica, Musici di Santa Pelagia, Teatro Bibiena di Mantova, Festival della Via Francigena, Ruvo Coro festival con un repertorio che spazia dal Rinascimento al XX secolo.

È stato invitato ai Festival Internazionali di Sassari, Cagliari e Porto Torres e al Concerto di Gala 2011 dell’Associazione Cori Piemontesi. Nel 2011 al Concorso Nazionale di Quartiano ha vinto un primo premio e tre premi speciali, nel 2012 ha vinto il primo premio e il premio speciale Feniarco al Concorso Nazionale di Arezzo.

Alcuni fra i maggiori compositori italiani quali Giovanni Bonato, Elena Camoletto, Giuseppe Di Bianco, Franco Dominutti, Alessandro Ruo Rui e Mauro Zuccante hanno composto brani espressamente per il coro.

Collabora regolarmente con la Scuola di direzione corale “Il respiro è già canto” e ha partecipato a stages e ha cantato sotto la direzione di Krijn Koetsveld, Antonio Sanna, Luigi Marzola e Filippo Maria Bressan. Ha inciso i CD “Voci” , “Made in Italy”, un progetto interamente dedicato ai compositori italiani dal Rinascimento a oggi, “Passio Domini nostri Jesu Christi” e “X” in occasione del decennale di attività.

Nel 2015 è stato scelto come coro laboratorio per il I Concorso Internazionale per giovani direttori tenutosi a Torino e ha effettuato una tournèe in Olanda riscuotendo un grande successo anche da parte della critica musicale.

Nel 2017 è finalista al Grand Prix del prestigioso Concorso Internazionale di Maribor dove gli viene assegnato un premio speciale.

Nel 2019 al Concorso nazionale di Vittorio Veneto vince tre primi premi, due premi speciali e il Gran Premio “Efrem Casagrande”.

Nel 2021 viene invitato dalla Fondazione Toscanini per l’inaugurazione dell’omonimo festival con l’esecuzione di opere di Licinio Refice.

Nel 2021 e 2022 è stato invitato come coro laboratorio per il Concorso Internazionale per Direttori di Coro “Fosco Corti” a Torino.

Nel 2023 al 71° Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’ Arezzo” vince tre primi premi e il prestigioso “Gran Premio Città di Arezzo”.

Sabato 28 settembre, presso la chiesa di Santa Marta in via Marconi ad Agliè, alle 21, il Coro La Rotonda festeggerà i suoi 40 anni con un concerto “rimembrante”. Sempre con ingresso gratuito. Per l’occasione verrà allestita una galleria fotografica degli eventi significativi di questi quarant’anni di storia del Coro. Un caloroso invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che hanno cantato nel coro La Rotonda e ai loro famigliari.

Il 21 settembre il Coro “La Rotonda”, sempre in Santa Marta alle 21, interverrà come ospite col proprio repertorio, alla serata del “Concorso Letterario Nazionale Aladei 2024” durante il quale si parlerà anche del rapporto tra musica e intelligenza artificiale. Un interessante momento di confronto tra le potenzialità della macchina e le capacità della voce umana.

Il coro “La Rotonda”, diretto dal Maestro Giampiero Castagna, vanta una lunga esperienza. Dal gennaio 1984 il Coro, nato dal Gruppo Alpini Alladiese, ha dedicato il suo primo periodo di esistenza allo studio esclusivo del classico repertorio alpino per poi arricchire la propria offerta canora. Lungo il percorso di questi quarant’anni di canti, ma anche di sacrificio e impegno. Varie sono state le esperienze che il Coro ha affrontato in questi decenni, esperienze che hanno formato un gruppo coeso e deciso a dare ancora il proprio contributo alla coralità, convinto che il canto corale sia un modo per comunicare emozioni e cultura.

Recentemente il Coro ha fatto un salto di qualità organizzativa ottenendo la denominazione APS – Associazione di Promozione Sociale.

La dinamica vitalità del Coro si è espressa e sostanziata nei molti concerti fatti in diverse regioni (Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli….) ma anche nell’organizzare importanti appuntamenti didattici per la crescita del Coro stesso.

“Settembre in Coro” conclude gli impegni della bella stagione. Nell’inverno il coro si concentrerà ancora sull’aspetto didattico musicale.

Per informazioni telefonare al numero 335.7113483.