FAVRIA – Sant’Isidoro, la fiera numero 46 si è conclusa con numeri importanti (FOTO E VIDEO)

FAVRIA – L’edizione numero 46 della Fiera di Sant’Isidoro è andata in archivio dopo una serie di serate e giornate particolarmente intense, le quali hanno posto nuovamente l’attenzione sul mondo agricolo locale, ma non solo.

La kermesse organizzata dal Comune di Favria, in collaborazione con l’Associazione Agricoltori e la sezione locale della Coldiretti, è stata momento di festa e di voglia di stare insieme, ma si è rivelata pure occasione di confronto e di dibattito.

Come ad esempio verificatosi nella mattinata di venerdì 5 aprile, quando nel padiglione approntato in occasione della fiera si è tenuta un’interessantissima conferenza allestita assieme alla Coldiretti di Torino, nel corso della quale si è parlato di cibo naturale e del futuro del territorio.

Per questa uscita sono stati coinvolti anche i giovani studenti delle scuole favriesi, che hanno avuto modo di venire a contatto con una realtà fondamentale, che permette nel quotidiano di avere sulle nostre tavole prodotti di qualità.

Tornando alla Fiera, piena soddisfazione per la risposta da parte del pubblico, che ha animato e preso parte numeroso alle tre serate dedicate alla buona tavola ed alla musica. Domenica 7 aprile 2024, come sempre, è stata invece la volta della giornata più intensa, tra banchi commerciali e non, esposizione delle macchine agricole, mostra zootecnica (con relativa premiazione), l’immancabile momento conviviale e la 24esima edizione del “confronto tra reines”, uscita valida come qualificazione al Campionato Regionale di specialità.

“Grazie alla collaborazione con Amministrazione comunale, enti, associazioni, e per mezzo del supporto degli sponsor, siamo ancora una volta riusciti a realizzare un bel momento ed una Fiera di livello – il commento di Flavio Abbà, presidente dell’Associazione Agricoltori di Favria – E’ per mezzo del lavoro di tutti che questa manifestazione continua ad essere una delle più seguite del Canavese ed i numeri lo dimostrano”.

Davvero di tutto rispetto la risposta pure da parte degli allevatori del territorio: “Abbiamo avuto oltre 200 capi esposti e questo è un risultato davvero molto importante. Inoltre nel corso della premiazione abbiamo voluto anche consegnare un omaggio al dottor Marco Oggeri, veterinario dell’Asl To4 che sta per andare in pensione, e che in questi anni si è sempre dimostrato vicino al mondo degli allevatori, il tutto con disponibilità, competenza e bravura”.