CANAVESE – Claudio Leone entra nel partito UDC

CANAVESE – Oggi il Segretario Nazionale UDC On. Lorenzo Cesa, il Presidente Sen. Antonio De Poli, insieme al Coordinatore Regionale del Piemonte Paolo Greco Lucchina, hanno incontrato il Consigliere Regionale del Piemonte Claudio Leone e hanno formalizzato il suo ingresso nell’UDC.

“L’obiettivo condiviso – dichiarano – è quello di rivolgere la proposta politica ad amministratori e simpatizzanti che fanno riferimento all’area moderata e di ispirazione democratica cristiana, allargando il campo del centrodestra e consolidando lo sforzo di aggregazione dell’area moderata e di centro”. Prosegue, intanto, il lavoro di formazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative e regionali del Piemonte dove l’UDC sosterrà il centrodestra unito.

© Riproduzione riservata

