VIU’ – Coppia bloccata in ascensore, intervento dei Vigili del Fuoco di Lanzo

VIU’ – Intervento dei Vigili del Fuoco di Lanzo oggi, lunedì 1 aprile 2024, intorno alle 13, in piazza Vittorio Veneto a Viù.

L’ascensore di una palazzina è rimasto bloccato con all’interno due persone: un uomo invalido e la moglie. I Vigili del Fuoco hanno fatto scendere al piano l’ascensore e fatto così uscire la coppia sana e salva.

© Riproduzione riservata

