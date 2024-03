RIVAROLO CANAVESE – Si è spento Fiorenzo Vironda, storico titolare del Bar Fiore

- Advertisement -

RIVAROLO CANAVESE – Città in lutto per la scomparsa di Fiorenzo Vironda “Fiore”, 78 anni, storico titolare del Bar Fiore situato in corso Torino. Il Bar Fiore aveva aperto i battenti il 13 agosto 1964. Dal 1975, la moglie di Fiorenzo, Domenica, aveva affiancato il marito nella gestione, rimasta a loro cura fino al 2005, quando è stata passata al figlio Marco. “Fiore”, nel corso degli anni, ha sempre mantenuto la stessa marca di caffè; per lui non si doveva cambiare, era una sorta di brand, e anche quando arrivavano venditori a proporre altre marche, anche a costi inferiori, lui non ha mai accettato di cambiarlo.

La sua principale passione era proprio il lavoro al bar, locale che da sempre è stato un punto di ritrovo importante in città. Come non ricordare la saletta con il Jukeboxe, o i gelati, quando ancora non esistevano le gelaterie, e lui era il primo a vendere il gelato artigianale nei suoi tradizionali sei gusti.

Il bar fungeva anche da ricevitoria e Fiorenzo Vironda, tifoso sfegatato dell’Inter, coglieva l’occasione per discutere e scommettere caffè con i clienti tifosi di altre squadre come ad esempio la Juventus.

Fiore, insieme ad altri amici, aveva fondato la squadra di calcio SP Rivarolo (SP stava per Salto e Pasquaro), poi trasferita a Salassa (diventata SP Salassa). Una squadra di rilievo per l’epoca (ora scomparsa)Chiamato da tutti “Fiore”, ha vissuto una vita per il bar e per la famiglia, tanto che era passata dalla terza alla seconda categoria.

Una vita, quella di Fiorenzo Vironda, vissuta per il bar e per la famiglia. Con rammarico lascia infatti, oltre alla moglie Domenica, e ai suoi figli Maurizio e Marco, i tanto cari nipoti: Gaia, Luca, Federico e Gabriele.

Domani, 1 aprile, sarà possibile visitare Fiorenzo Vironda “Fiore”, presso la camera mortuaria dell’ospedale di Cuorgnè dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16. In serata, alle 18.45, presso la Chiesa Parrocchiale di San Giacomo si terrà la veglia di preghiera.

L’ultimo saluto avrà luogo sempre presso la Parrocchia di San Giacomo, martedì 2 aprile alle 15.30.