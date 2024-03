CANAVESE – Le scuole primarie di Agliè, Salassa e Prascorsano a lezione di “biodiversità”

- Advertisement -

CANAVESE – Le scuole primarie di Agliè, Salassa e Prascorsano si impegnano a promuovere l’educazione ambientale attraverso programmi innovativi. Per l’anno scolastico 2023-2024, le scuole hanno aderito al programma “3Bee: a scuola di biodiversità”, intraprendendo un percorso formativo innovativo che li vede protagonisti attivi nella tutela ambientale. Questa iniziativa è guidata da 3Bee, con un percorso didattico gratuito all’avanguardia per sensibilizzare i giovani studenti rispetto agli importanti temi di tutela della biodiversità, degli insetti impollinatori e la loro connessione con gli ecosistemi.

Le classi dalla prima alla quinta delle scuole primarie di Prascorsano e Salassa e la classe 3A della scuola primaria di Agliè, hanno iniziato da qualche mese le attività di laboratori pratici, lezioni interattive e progetti creativi, guidati dalle insegnanti che hanno aderito con entusiasmo al progetto presentato da 3Bee e da Rotary Cuorgnè e Canavese. “Il percorso didattico è ricco di informazioni, attività, foto e filmati che avvicinano le famiglie e i bambini al mondo delle api e degli insetti impollinatori. – affermano le maestre referenti del progetto all’interno delle scuole – Il programma ha permesso di sensibilizzare gli alunni sul tema della salvaguardia della biodiversità, fondamentale per il nostro pianeta. Inoltre, ha consentito di sviluppare nei piccoli ambasciatori del cambiamento la curiosità, la capacità di ascolto, di riflessione e di confronto, grazie al molteplice materiale messo a disposizione ogni mese.”

Il programma comprende 9 moduli ed è focalizzato sulla combinazione tra digitale e materie scientifiche, con laboratori pratici in parallelo e attività da svolgere a casa. Un percorso ad alto coinvolgimento non solo di docenti e ragazzi, ma anche delle famiglie, che potranno così coltivare comportamenti virtuosi nel quotidiano.

Inoltre, i docenti e le classi delle scuole della provincia stanno monitorando a distanza la salute di un alveare intelligente, curato da un apicoltore impegnato nella conservazione delle risorse nettarifere e boschive limitrofe all’alveare. Grazie alla tecnologia , attraverso l’Oasi digitale, ogni classe ha accesso a un portale online che funziona da contenitore dei materiali didattici del programma e degli aggiornamenti dal campo dell’apicoltore/educatore assegnato, in formato di instant video e foto.

Anche enti e imprese possono aderire al programma, scegliendo di affiancare una o più classi in questo percorso educativo focalizzato sulla biodiversità. Un modo diretto e significativo per contribuire in modo costruttivo alla comunità, supportando un curriculum educativo che prepara i giovani ad un futuro più esigente in termini di sostenibilità.