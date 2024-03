OZEGNA – Avviati due nuovi servizi vitali per la comunità ozegnese (FOTO)

- Advertisement -

OZEGNA – Avviati due nuovi servizi vitali per la comunità, che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a garantire un supporto essenziale, specialmente per gli anziani e per coloro che necessitano di assistenza.



Il primo servizio è il “Servizio di Trasporto per Persone Anziane”, che consentirà ai cittadini anziani di accedere facilmente a visite mediche ed esami presso le strutture dell’Asl To4. Grazie al prezioso supporto delle associazioni locali e di numerosi sponsor, è stato possibile mettere a disposizione un mezzo per il trasporto, rendendo accessibili i servizi sanitari a tutti i cittadini.



Il secondo servizio è il “Servizio Gratuito per la Popolazione”, reso possibile grazie alla collaborazione del Presidente regionale Giovanni Firera dell’UNSIC del Piemonte. Questo servizio offre una vasta gamma di assistenza previdenziale e fiscale, fornita da Enasc e dal CAF Unsic, che sarà gestita presso lo sportello Solidale della SAOMS Ozegna.



“Un ringraziamento speciale – dichiara il Sindaco Sergio Bartoli – va anche a Don Massimiliano, il parroco locale, per aver provveduto alla benedizione del mezzo e dei servizi, testimoniando l’unità e il supporto della comunità locale. Entrambi i servizi saranno gestiti presso lo sportello Solidale della SAOMS Ozegna, e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3762320471.”

E conclude: “Il Comune di Ozegna si impegna a continuare a lavorare per il benessere e il miglioramento della vita dei suoi cittadini, offrendo servizi essenziali e garantendo un ambiente di supporto e solidarietà.”