Claudio Leone lascia la Lega; richieste dimissioni da Consigliere Regionale

CANAVESE – Claudio Leone, Consigliere Regionale, lascia la Lega. È stato lui stesso ad annunciarlo questa mattina, martedì 12 marzo 2024, con una nota inviata ai media.

“Dopo un periodo di riflessione profonda, – ha scritto Leone – ho preso la decisione di lasciare la Lega Salvini Piemonte e unirmi al Gruppo Misto in Consiglio Regionale. Le ragioni di questa scelta sono legate a divergenze di opinione e visione politica. Resto impegnato nel servire al meglio i cittadini della nostra regione, con una prospettiva più indipendente e centrata sulle esigenze della comunità locale.”

Pronto il commento tagliente di Paolo Frjia (Segretario della Sezione Lega di Rivarolo), Astrid Sento ( Segretario Provinciale della Lega del Canavese) e del Deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, che in un comunicato congiunto chiedono le sue dimissioni da Consigliere Regionale:

“Non ci coglie di sorpresa la fuoriuscita del Consigliere Leone e riteniamo che questa non possa che essere un fatto positivo per la Lega. Da più di due anni impegnato in assidui e continui tentativi di passare in FdI, poco partecipe nel contribuire e partecipare alla vita del Partito, Leone oramai era inviso e mal sopportato dalla maggioranza dei Militanti del Canavese che chiedevano sempre più spesso di non ricandidarlo o addirittura di allontanarlo dal Partito. Per la Lega, – concludono – questa fuoriuscita rappresenta la soluzione di un problema che oramai si protraeva da troppo tempo. Ovviamente l’invito che facciamo a Leone è quello di dimettersi da Consigliere Regionale, seppur ancora per pochi mesi, in questo momento siede su un seggio della Lega in quanto eletto con i voti della Lega, troveremmo corretto se rassegnasse oggi le sue dimissioni.”