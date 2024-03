RIVAROLO CANAVESE – Festeggiata a Palazzo Lomellini, Maria Manzone (FOTO)

- Advertisement -

RIVAROLO CANAVESE – Questa mattina, lunedì 11 marzo 2024, presso la sala consiliare di Palazzo Lomellini, è stata festeggiata Maria Manzone, nata il 10 marzo 1932.

Presenti per celebrarla, oltre alle componenti del Patronato Onca, il Sindaco Alberto Rostagno, gli Assessori Helen Ghirmu e Michele Nastro.

Carlo Lege ha letto una poesia in piemontese, scritta appositamente per lei, che ripercorreva la sua vita.

Co-fondatrice della Corale Rivarolese, oggi chiamato Coro Polifonico Città di Rivarolo, Maria Manzone ha militato nel sodalizio fino all’età di 80 anni.

Da sempre cultrice e divulgatrice della cultura piemontese, è stata segretaria fin dalla sua fondazione, della Famija Canavzana, fondata da Carlo Gallo detto Galucio, associazione nata con l’intento di mantenere e far conoscere le tradizioni e la lingua piemontese. Maria Manzone ha fatto parte della compagnia dialettale di Galucio come attrice e cantante, portando le commedie in lingua piemontese in tutto il Piemonte e anche all’estero.

Autrice di una raccolta di poesie e testi sempre in lingua piemontese, alcune delle quali hanno partecipato a concorsi in lingua dialettale con premi e menzioni d’onore. Inoltre, Maria Manzone, finchè ha potuto, ha partecipato ai raduni dell’Anposdi.

Fin da giovanissima ha fatto parte dell’Associazione del Patronato Onca Giovani Operaie di cui ancora oggi è segretaria. Lo scopo iniziale del Patronato era quello di dare supporto alle ragazze che venivano impiegate nei lavori di tessitura delle fabbriche rivarolesi , creando una sorta di dopo lavoro femminile ma anche di sostegno economico e culturale.

Un personaggio di spicco, quindi, per la città, il cui compleanno è stato degnamente festeggiato.