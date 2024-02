OZEGNA – Solidarietà: partiti gli aiuti umanitari diretti in Ucraina (FOTO E VIDEO)

- Advertisement -

OZEGNA – Sono partiti ieri, sabato 24 febbraio 2024, dal Comune di Ozegna, i beni di prima necessità ottenuti a seguito della raccolta a sostegno della popolazione Ucraina che è stata lanciata dal Sindaco Sergio Bartoli e dalla sua amministrazione comunale.

La raccolta, supportata dall’Amministrazione di Ozegna e dalla Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso, era era iniziata lo scorso 24 gennaio ed è proseguita fino al 18 febbraio.

Pacchi di pasta, cibo, farmaci, indumenti e giochi per bambini: i beni raccolti sono stati tantissimi, e raggiungeranno l’Ucraina all’interno di uno scuolabus messo a disposizione dal Comune di Pertusio e dal sindaco Giuseppe Antonio Damini.

Grande la solidarietà degli ozegnesi, tanto che il pullmino è stato riempito con diversi scatoloni.

Una risposta che ha riempito di gioia il Sindaco Sergio Bartoli, che ha spiegato:

“Quella in partenza oggi è la 43esima missione umanitaria dell’associazione Memoria Viva di Castellamonte – spiega il sindaco Sergio Bartoli – grazie alla Croce Giallo-Azzurra di Torino, nelle scorse settimane sono riuscito ad ottenere un’ambulanza che verrà donata alla popolazione Ucraina e, su questa scia, anche il sindaco Damini ha scelto di mettere a disposizione uno scuolabus del Comune di Pertusio: tengo a ringraziarlo particolarmente per la collaborazione e il supporto”.

I due mezzi si dirigeranno in Ucraina, riempiti con tutti i beni di prima necessità che nelle scorse settimane sono stati raccolti nel Comune di Ozegna. Lo scuolabus del Comune di Pertusio partirà nella giornata di oggi, sabato 24 febbraio; mentre l’ambulanza ottenuta dal sindaco Bartoli inizierà il suo viaggio nelle prossime settimane, dopo aver terminato i suoi ultimi servizi sul territorio.

“Sia la Croce Giallo-Azzurra che il Comune di Pertusio, con il sindaco Giuseppe Antonio Damini e il vice-sindaco Antonio Cresto, sono stati fondamentali e tengo a ringraziarli particolarmente – commenta il primo cittadino Sergio Bartoli – farmaci, indumenti, giochi per bambini e cibo, anche per animali d’affezione. La raccolta che abbiamo indetto è stata un successo, non possiamo che esserne fieri. La risposta dei cittadini ozegnesi e canavesani, che hanno contribuito donando generi di ogni tipo, è stata sorprendente e voglio ringraziarli fortemente per la sensibilità. Nel corso di questi giorni i vari beni raccolti sono stati sistemati nei locali della Società Agricola di Mutuo Soccorso di Ozegna, con il fondamentale impegno del presidente Enzo Francone e dei volontari, sempre pronti ad accogliere chiunque volesse donare qualcosa”.

“All’inizio dell’invasione russa in Ucraina, due anni fa, uno spontaneo moto di solidarietà aveva unito le popolazioni canavesane. Grazie all’associazione “La Memoria Viva” i primi profughi arrivarono in Piemonte nei primi giorni di marzo del 2022, e Pertusio fu il primo paese in Canavese ad ospitare due signore, Liidia e Maria, che personalmente porto ancora nel cuore – commenta il sindaco di Pertusio Giuseppe Antonio Damini – Quando il sindaco di Ozegna Sergio Bartoli qualche giorno fa ci ha chiamati ad un nuovo sforzo di solidarietà non ci siamo tirati indietro: da una proposta del mio Vice Antonio Cresto, nasce l’idea di usare lo scuolabus ormai dismesso ma ancora funzionante per uno scopo “più grande”. Sarà il segno tangibile della solidarietà, dell’amicizia e del grande cuore di Pertusio e di tutto il Canavese. Un modo per dire ancora una volta che siamo vicini alle popolazioni civili vittime di conflitti, nella speranza che possano cessare il prima possibile. Ad una richiesta di aiuto Pertusio risponderà sempre “presente!”.