CUORGNE’ – DUC: Bando per Contributi Attività Commerciali dal 1 marzo

CUORGNE’ – Prosegue a ritmo serrato l’attività del DUC, Distretto Urbano del Commercio di Cuorgnè, “Cuorgnè nel Cuore”.

La Città di Cuorgnè a dicembre si è classificata al secondo posto della graduatoria del Bando regionale a sostegno dei progetti strategici dei Distretti del Commercio inseriti nell’elenco regionale del Piemonte; il contributo regionale prevede interventi di riqualificazione urbana che saranno effettuati direttamente dal Comune e destina altre importanti risorse anche alle imprese commerciali che aderiranno al bando approvato dal comune.

La presentazione delle domande è prevista dal 1 marzo al 30 aprile 2024 ed il bando si rivolge alle micro e piccole imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di beni o attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa, localizzate all’interno del “Distretto Urbano del Commercio di Cuorgnè” ed anche ad aspiranti imprenditori che intendano investire sul territorio del Distretto con le medesime attività.

La dotazione finanziaria del bando è pari a 117.500,00 euro di cui 94.000,00 derivanti da risorse stanziate da Regione Piemonte e euro 23.500,00 derivanti dal cofinanziamento del Comune di Cuorgnè. Il contributo, che verrà erogato dal Comune, è concesso come agevolazione a fondo perduto. L’aiuto previsto, per le domande ammissibili, è pari al’90% della spesa al netto di IVA, fino ad un massimo complessivo per ciascuna unità locale di Euro 8.000,00.

Sono ammessi interventi volti all’ammodernamento ed al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali, alla riduzione delle barriere architettoniche e all’implementazione digitale delle imprese. Inoltre, esclusivamente per le nuove attività, è ammesso l’acquisto di macchinari, attrezzature e apparecchi.

Martedì 5 marzo alle ore 21.00 presso il Salone Conferenze della Trinità in via Milite Ignoto – Cuorgnè sarà organizzato un incontro pubblico rivolto alle attività esistenti ed alle aspiranti nuove imprese per presentare nel dettaglio il bando e rispondere ad eventuali dubbi o domande.

L’Assessore al Commercio Simone Ambrosio dichiara: “E’ una grande soddisfazione per l’Amministrazione Cuorgnatese per l’importante risultato conseguito; si tratta di un riconoscimento importante del lavoro svolto in questi mesi dall’Assessorato, dalla Giunta e dagli uffici del Comune. Con le risorse che mettiamo a bando continuiamo il lavoro intrapreso sin dal nostro insediamento a favore del Commercio e per il rilancio del territorio. Questo finanziamento si aggiunge ai precedenti volti alla riqualificazione della nostra città e rappresenta un importante sostegno diretto alle attività commerciali che entro il 30 aprile faranno domanda”.

“L’Associazione Attività e Commercio con il suo direttivo è soddisfatto del lavoro svolto ed è certo della partecipazione delle nuove e vecchie imprese cittadine. Con questo bando ci sono le premesse per nuovi ingressi della attività commerciali ed un rafforzamento per quelle esistenti. E’ un punto di partenza dal quale auspicarsi una ripresa e nuova appetibilità commerciale della città. Forza Cuorgnè” ha infine concluso il Presidente dell’Associazione Commercianti di Cuorgnè, Maurizio Scafidi.

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 01/03/2024 fino alle ore 24.00 del giorno 30/04/2024 unicamente tramite posta elettronica certificata al Comune di Cuorgnè.