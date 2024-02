GROSCAVALLO – Ciaspolata diventa camminata con successo! (FOTO)

- Advertisement -

GROSCAVALLO – Il meteo non sta collaborando per quanto riguarda le precipitazioni nevose e, in montagna, si stanno cercando sempre e più soluzioni alternative alle attività legate alla coltre bianca. A Groscavallo, per esempio, la ciaspolata in programma per ieri, domenica 18 febbraio 2024, si è trasformata in una camminata perchè la cosa più importante è offrire sempre valide alternative.

Così i partecipanti si sono ritrovati in paese e, da Pialpetta hanno raggiunto l’Albone, un borgo alpino tra i più belli delle Alpi Graie.

“La maggior parte di queste persone non era mai stata nella nostra valle e la possibilità di fare un percorso guidato ha permesso di conoscere una realtà che mai avrebbero immaginato così bella. Il bosco dedicato alla giovane iraniana Masha Amini, la stele dedicata agli Alpini caduti e ricca di storia , l’affascinante borgo Surneis, sono state le tappe di avvicinamento alla metà. L’Albone, con tutto il fascino di questo altopiano e delle sue architetture, ha suscitato un piacevole e sincero stupore” ha commentato il Sindaco di Groscavallo Giuseppe Giacomelli.

Ad accogliere i camminatori è stato il famoso vin brulè degli Alpini di Groscavallo, ma anche molte ghiottonerie mentre gli altri punti di ristoro sono stati alla stele ed alla colonia alpina di Leini.

Una bella iniziativa che ha dato la possibilità ai partecipanti di scoprire un angolo di Piemonte così bello e, anche se non c’era la neve, hanno potuto passare una bella giornata in montagna.

Il prossimo appuntamento con “Montagna per tutti” è previsto per domenica 25 febbraio 2024 ad Ala-Balme con al ciaspolata sul sentiero Natura Val Servin.