Presentato il volume sulla Ceramica di Castellamonte (FOTO)

CASTELLAMONTE – Presentato nella serata di ieri, venerdì 16 febbraio 2024, al Centro Congressi Martinetti di Castellamonte, dagli autori Sandra Baruzzi e Maurizio Bertodatto, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale della Città di Castellamonte, alla presenza dal Sindaco Pasquale Mazza e dall’Assessore alla Cultura Claudio Bethaz, il volume: “Ceramica di Castellamonte. Eccellenza canavesana trasversale nel tempo. Passato-Moderno-Attuale”.

All’evento, che ha ottenuto il patrocinio di Regione Piemonte, Torino Città Metropolitana, della Città di Castellamonte, dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e della Mostra della Ceramica, sono intervenute numerose persone, mentre, al tavolo dei relatori, si sono alternati diversi ospiti di primo piano.

Il libro documenta i percorsi intrapresi nello scorrere del tempo; passato, moderno, attuale, della Ceramica di Castellamonte.

Nelle 294 pagine del volume a colori, le zolle di terra rossa che si alternano ad altre di terra bianca, evidenziano la ricchezza geologica che ha creato un’identità del territorio, oggi certificata come eccellenza dall’Associazione Italiana Città della Ceramica, e propone una ricerca storica documentata in sintesi ma con precisione, che desidera legittimare un fare concreto che parte dalla ceramica, dai suoi oggetti e soggetti che vengono condivisi e comprovati.

Tra le pagine emergono le interviste rivolte a 32 artisti-designer ed a 11 fra titolari di aziende e artigiani che si raccontano nelle varie esperienze, e nelle quali si evidenzia un dialogo tra tradizione e contemporaneità, mentre il libro è supportato da una ricca documentazione fotografica, relativa alle immagini sia degli artigiani protagonisti che delle aziende con le loro opere.

Le testimonianze sono accumunate per la passione verso questo materiale straordinario che viene certificato da contributi diversi, tra i quali vengono proposti anche nuove strategie e nuove pratiche.

Gli autori, Sandra Baruzzi e Maurizio Bertodatto, si augurano che queste pagine possano servire a fare maggiormente conoscere questa preziosa realtà, e soprattutto venga alimentato l’interesse di questo linguaggio artistico, anche nella sua pluralità, sottolineando l’importanza di una formazione consapevole e attuale nella quale investire energie, ricerca, studio, e qualità di mestiere.

