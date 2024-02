SPARONE – Musica, tradizioni e buona tavola protagoniste a marzo

- Advertisement -

SPARONE – La Pro loco di Sparone si conferma ancora una volta attenta, preparata e pronta a ravvivare le serate ed i fine settimana dei canavesani (ma non solo), grazie ad una serie di appuntamenti ed iniziative che coinvolgeranno tantissima gente. Appassionati di buona musica come di automobili, persone che amano le tradizioni, ma anche coloro che, molto più semplicemente, hanno voglia di trascorrere qualche ora in allegria, divertendosi e socializzando, troveranno nell’occasione pane per i loro denti.

Nel 2024 la realtà altocanavesana, con il patrocinio del Comune e sotto il segno dell’Unpli e della Regione Piemonte, propone un programma davvero molto ricco, che si aprirà il prossimo 8 marzo per concludersi domenica 17 dello stesso mese. E lo farà portando in Valle Orco grandi artisti, musicisti di classe e di qualità, i quali daranno vita a momenti indimenticabili. Tra le serate del ricco calendario targato Pro loco non poteva di certo mancare l’uscita dedicata “all’altra metà del cielo”, una “Festa della donna” che l’8 marzo si aprirà alle ore 19.30 nel padiglione gastronomico appositamente allestito grazie ad un “cocktail party”, per poi proseguire con “Voglio tornare negli anni 90”, uno dei format, dedicati a quel mitico periodo, più grandi d’Italia. Tra l’altro sempre nella stessa occasione ci sarà il gradito ritorno dei Coscritti del 2004 di Sparone e di Locana, che si ritroveranno assieme per i loro primi 20 anni. Il giorno successivo, sabato 9, si potrà degustare un’ottima serata a base di pesce, mentre per chi vorrà cantare e danzare il grande ospite sarà Matteo Tarantino, uno dei nomi e delle voci più apprezzate del panorama della musica da ballo.

Coloro che vorranno ammirare da vicino auto e moto che hanno fatto la storia nazionale ed internazionale dei motori sono attesi domenica 10 febbraio 2024 dalla nona edizione del raduno dei mezzi storici, organizzato grazie alla stretta collaborazione degli “Amici delle Vecchie Ruote”. Dalle 8.30 alle 12.30 iscrizioni aperte, alle 12.30 invece sarà la volta del pranzo (prenotazioni entro l’8 marzo contattando il 339-7300111, il 338-1790779, oppure il 393-9198823). Arriviamo, quindi a “metà” del viaggio, perché mercoledì 13 andrà in scena una serata eccezionale. Dopo l’immancabile cena, chi ama le “sette note” avrà modo di non restare deluso, visto che sul palco sparonese si alterneranno, nello stesso evento, artisti del calibro di Gianmarco Bagutti e la sua Orchestra, Marco e il Clan, Federica Cocco, Marianna Lanteri, Matteo Bensi, nonché Daniele e Lia Tarantino. Chi non sarà “sazio”, e vorrà ancora ascoltare grande musica, potrà tornare a Sparone venerdì 15: inizialmente gusterà una succulenta bagna caoda, come sempre dalle ore 19.30, quindi potrà deliziare le proprie orecchie con i protagonisti del 13esimo “Sparone Folk Festival”, evento riservato alla musica tradizionale della nostra terra, presentato da Sonia De Castelli e Marco Zeta. In questo caso a meritare l’attenzione del pubblico presente saranno Le Nostre Valli, I Giuvu d’na Volta, Le voci del Piemonte, i Quattro+1, ma anche un poker di donne straordinarie come Veronica Cuneo, Sabrina Salvestrin, Elisa Pisotti e Giorgia Foti. Insomma, il programma sarà quello della grandi occasioni… ma non è di certo finito qui.

A chiudere i festeggiamenti in quel di Sparone sarà un ulteriore weekend apprezzabilissimo, che si aprirà sabato 16 marzo con una serata pesce, a cui farà seguito l’esibizione della sempre amatissima Marianna Lanteri. Il giorno successivo, domenica 17, sarà la volta della “Mostra agricola”, la quale taglia il traguardo della 22esima edizione. Il programma vedrà dalla ore 9 l’apertura dell’area commerciale, alle 10.30 la prova in campo demo con i Fratelli Sambugaro, quindi dopo la benedizione ed il pranzo con specialità polenta concia, nel pomeriggio alle 14 premiazione degli animali da esposizione, a seguire, 30 minuti più tardi, lo “Show del boscaiolo”, mentre a far calare il sipario sarà l’ottava “Rudunà” per le vie del paese. Va ricordato che per prenotare i posti in occasione delle varie serate, oppure per avere maggiori informazioni, bisogna chiamare il 340-6467216 (Aldo), il 340-5786346 (Fabrizio) oppure il 392- 5484483 (Donatella).