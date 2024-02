VOLPIANO – Festeggiati i cento anni di Gerardina Pignata

- Advertisement -

VOLPIANO – Giovedì 8 febbraio il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli ha festeggiato nella Casa San Francesco di Volpiano i cento anni di Gerardina Pignata, detta Linda, nata il 6 febbraio 1924 in provincia di Salerno, trasferitasi in Piemonte nel 1957 e madre di quattro figli. Era presente il figlio Vincenzo Rizzo che ha detto: «È una madre affettuosa e premurosa, sempre presente con figli e nipoti».

Così il sindaco Giovanni Panichelli: «Linda è una persona dolce e di animo buono, apprezzata da tutti. È sempre una cosa meravigliosa scambiare qualche parola e farsi raccontare ricordi ed emozioni di una vita. Auguri a lei per i suoi cento anni! Colgo l’occasione per congratularmi con il presidente e tutto lo staff di Casa San Francesco per il lavoro che svolgono».