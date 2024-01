PONT CANAVESE – Avviato lo studio per le nuove modalità di valorizzazione itinerari escursionistici

PONT CANAVESE – Si è tenuta nei giorni scorsi a Pont Canavese una riunione per studiare nuove modalità di valorizzazione dei due itinerari escursionistici da tempo registrati nel “Patrimonio escursionistico della Regione Piemonte”.

La Città Metropolitana di Torino è, infatti, al lavoro con il coordinamento per la valorizzazione dell’Alta Via Canavesana e del Giroparco Gran Paradiso.

Le varie associazioni di volontari territoriali hanno realizzato interventi di manutenzione degli itinerari e, grazie al contributo economico della Città Metropolitana, è ora possibile definire le situazioni di maggior criticità per intervenire.

Un’importanza, quella della valorizzazione del nostro paesaggio, di tutti i sentieri e percorsi escursionistici che da tempo sta a cuore alla Città Metropolitana, alle associazioni di volontariato e a tutti gli attori interessati, proprio per le potenzialità attrattive in termini turistici e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico canavesano che rappresentano.

Hanno preso parte all’incontro anche il Vicesindaco Metropolitano Jacopo Suppo ed il Consigliere metropolitano con delega al turismo Sonia Cambursano.

© Riproduzione riservata

