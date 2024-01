CASTELLAMONTE – Iniziata la 70esima edizione dello Storico Carnevale (FOTO E VIDEO)

- Advertisement -

CASTELLAMONTE – È iniziata questa mattina, domenica 28 gennaio 2024, la 70esima edizione dello Storico Carnevale di Castellamonte. Una partenza davvero degna di nota. Organizzato dalla Pro Loco, il Carnevale ha preso il via con una giornata intensa, condotta dal cerimoniere Onofrio Amore.



I gruppi storici, tamburi, sbandieratori, damigelle, clavario, terzieri, alfieri, porta bandiera, Contado Sbandieratori e i personaggi della scorsa edizione, Michela Valerio, Bela Pignatera, e David Mellini, Primo Console, hanno sfilato per le vie del concentrico per poi recarsi a Palazzo Antonelli, dove è stata presentata la “corte” di questa edizione. Presente naturalmente il Supremo Ordine della Bela Pignatera e Consoli, presieduto da Giuseppina Viglia Ron, e, ospiti d’eccezione i Baroni di Chatillon.

Gli Alfieri 2024:

Mirko Borghesan e Flavio Gallo.



Le damigelle:

Martina Perono Perucca: Rione Torrazza;

Giusy Salamone: Rione Fontana;

Teresa Pastore: Rione Maglio;

Gaia Borghesan: Rione San Pietro;

Aurora Rattonetti: Rione Castello;

Clarissa Ippolito: Rione Pracarano;

Marta Fasso: Rione Borgo Nuovo.

Terzieri:

Pietro Amore: 1° Terziere;

Gabriele Camerlingo: 2° Terziere.

Clavario:

Elisa Oldini

Dame di corte della Bela Pignatera:

Irene Perono Garoffo

Francesca Curcio

Al termine della cerimonia, sono stati presentati il manifesto del Carnevale, realizzato da Guglielmo Marthin e il medaglione 2024, realizzato da Maurizio Grandinetti.

Ancora ricca di eventi questa edizione. Ecco il programma dei prossimi giorni:

SABATO 3 FEBBRAIO:

Ore 20: Ritrovo dei figuranti in piazza Martiri della Libertà; sfilata per le vie del concentrico fino a Palazzo Botton; cerimoniale di presentazione dei Rioni, Contado di Castellamonte, Supremo Ordine, Bela Pignatera e Primi Consoli, personaggi e gruppi ospiti. Nomina e presentazione Bela Pignatera e Primo Console, intrattenimenti e rievocazioni storiche con giochi di fuoco a cura del Gruppo Storico Medioevale “Burgo Turris”. Al termine rinfresco al padiglione in piazza della Repubblica.



DOMENICA 4 FEBBRAIO:

Ore 15.30: Carnevale dei Bambini alla Rotonda Antonelliana (in caso di maltempo, nel padiglione); animazione e intrattenimento a cura del Gruppo La Pernakkia. Rinfresco.



MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO:

Ore 21: Serata Teatrale, con una commedia brillante in italiano e piemontese, a cura della Compagnia Teatrale “I Trensema” presso il Teatro Parrocchiale.



GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO:

Ore 20: Cena a base di paella (prenotazione obbligatoria Catering Ditta Venturino 375.6254938; oppure Wilma al 347.3236807 o Tony 347.5755286); spettacolo musicale a cura della Minibanda di Carema diretta dal Maestro Matteo Bosonetto e della Junior Band Alto Canavese diretta dal Maestro Emanuele Fontan. Presso il padiglione coperto.



VENERDI’ 9 FEBBRAIO:

Ore 20: Cena a tema “Polenta e merluzzo” (prenotazione obbligatoria al Catering Ditta Venturino 375.6254938; oppure Wilma al 347.3236807 o Tony 347.5755286)); la serata sarà allietata dall’Orchestra “Lorenzo e Ileana” con alla fisarmonica il castellamontese Cristian Torizzano. Presso il padiglione coperto.



SABATO 10 FEBBRAIO:

Ore 20: Cena di Carnevale libera a tutti presso il padiglione (prenotazione obbligatoria entro e non oltre martedì 6 febbraio al Catering Ditta Venturino 375.6254938; oppure Wilma al 347.3236807 o Tony 347.5755286); La serata sarà allietata da Fra Dj. Numerose sorprese tutte da scoprire.



DOMENICA 11 FEBBRAIO:

Ore 9: Raduno figuranti in piazza Martiri della Libertà. Sfilata per le vie del centro e rinfresco offerto dai personaggi.

Ore 10.30: Presentazione Re Pignatun in piazza Vittorio Veneto.

Ore 12.15: Benedizione e distribuzione dei fagioli grassi degli Storici Fagiolai nella Rotonda Antonelliana.

Ore 18 Santa Messa con la partecipazione dei figuranti presso la Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo.



LUNEDI’ 12 FEBBRAIO:

Ore 20.30 Super Tombola presso il Padiglione con premi con tutti.

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO:

Ore 20.30 Da piazza del Mercato sfilata notturna dei gruppi storici e dei carri allegorici. Abbruciamento del Re Pignatun. Festa di chiusura del Carnevale nel padiglione.