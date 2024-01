LEINI – Idrosapiens in liquidazione: 44 lavoratori senza stipendio (FOTO)

- Advertisement -

LEINI – Prendendo spunto da Gabriel Garcia Marquez, per definire la situazione della Idrosapiens di via Volpiano si potrebbe parlare di “Cronaca di una morte annunciata”. Perché la messa in liquidazione dello stabilimento, specializzato nella produzione e distribuzione di giunti per la dilatazione in ambito petrolifero, energetico e del gas, annunciata pochi giorni fa, non ha colto di sorpresa i 44 lavoratori che però, dall’oggi al domani, si trovano in mezzo ad una strada.

«Da parte nostra abbiamo evidenziato in più occasioni le criticità di questo stabilimento – ribadisce Ivan Atzori, delegato Fim Cisl – A partire dalla necessità di investimenti. Lavoriamo in un sito nel quale piove dai tetti, bagnando i quadri elettrici. Con macchinari ormai superati che si guastano spesso e volentieri. Le professionalità ci sono, indubbiamente, ma in queste condizioni diventa difficile garantire la produttività che veniva richiesta. E purtroppo la nostre richieste di ammodernamento non sono mai state accolte. Come pure non sono stati raccolti i nostri allarmi relativi alla sezione dei venditori, figure essenziali per il buon andamento di una azienda. Quando il migliore, quello che da solo garantiva commesse importanti, se n’è andato, non è stato mosso un dito per cercare di trattenerlo. In queste condizioni è difficile andare avanti».

E complicare le cose, a sentire l’azienda, ci si sono messe anche le vicenda internazionali: pandemia, guerre e relative sanzioni, rincari, decarbonizzazione. Tutti fattori che hanno portato ad una progressiva riduzione delle entrate e che anno dopo anno hanno condotto la Idrosapiens alla situazione odierna. «Indubbiamente sono fattori che possono aver complicato il cammino, ma quello che appare chiaro è che è mancata la volontà, da parte della proprietà, di salvare questo stabilimento – prosegue – Lavoratori e sindaci sono stati sempre collaborativi, propositivi, sono sempre andati incontro alle necessità dell’azienda, hanno fatto tutto quello che potevano. E il risultato, purtroppo, è questo».

Martedì, lavoratori e rappresentanti sindacali si sono trovati all’Unione Industriale per fare il punto della situazione, ricevendo la visita dei consiglieri regionali Diego Sarno e Daniele Valle e incassando sin da subito la solidarietà e la vicinanza della coalizione “Una Leini Nuova”: «Le sole parole in questi casi non bastano – commenta il leader del gruppo, Luca Torella – Abbiamo avanzato una proposta all’Amministrazione comunale chiedendo la creazione, urgente, di un fondo straordinario per coprire i costi dei servizi a domanda individuale, della parte variabile della Tari e delle imposte comunali per le famiglie dei lavoratori leinicesi. Proposta che sarà estesa ai Comuni di residenza di tutti i lavoratori Idrosapiens. Nello stesso tempo abbiamo chiesto che l’Amministrazione si attivi per l’apertura di un tavolo con Regione Piemonte e con il Governo Centrale. Inoltre, abbiamo dato la nostra piena e totale disponibilità ad attivarci per mettere in campo tutte quelle iniziative che lavoratori e organizzazioni sindacali riterranno opportuno avviare per cercare di rendere meno amaro questo momento».