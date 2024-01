CALUSO – Cissac: Attivato lo sportello per la facilitazione digitale

- Advertisement -

CALUSO – Grazie al Dipartimento per la trasformazione digitale, alla Regione Piemonte ed attraverso i fondi del PNRR, il Cissac, Consorzio Servizi Socio-Assistenziali di Caluso, ha avviato il percorso per la realizzazione dei punti di facilitazione digitale. Si tratta di uno sportello, in parte in sede fissa ed in parte itinerante, nel quale gli operatori digitali del Consorzio potranno accompagnare i cittadini nelle loro “pratiche digitali”.



Il progetto vedrà impegnati due giovani “facilitatori”, Silvia e Christian, che hanno appena terminato il loro percorso di Servizio Civile Digitale all’interno del quale avevano già iniziato a lavorare per andare incontro alle esigenze dei cittadini meno informatizzati.

«Proprio per l’esperienza avviata lo scorso anno – dicono il Presidente e la Direttrice del Cissac,

Savino Beiletti e Graziella Benvenuti – è stato importante dare continuità al servizio, rispondendo al Bando della Regione Piemonte.» Al lavoro dei facilitatori dello sportello si affiancheranno poi i nuovi giovani del Servizio Civile Digitale, Angela e Gabriele.

I facilitatori si occuperanno in particolare di fornire supporto gratuito per l’acquisizione ed il rilascio dello SPID, l’utilizzo di mail e siti della pubblica amministrazione. Offriranno informazioni su bonus e prestazioni sociali agevolate attraverso la consultazione della piattaforma Welfare Informa.



In particolare la piattaforma era stata lanciata come prototipo nel 2019: un applicativo che mirava a raccogliere tutte le iniziative a livello nazionale e regionale per il contrasto alla povertà. Nel 2021, anche per iniziativa del Cissac, consorzio capofila, la piattaforma è stata riattivata grazie al lavoro di Acli e alla successiva gestione della associazione Uscire Insieme. La piattaforma è stata recentemente presentata all’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, affinché l’ente prenda in considerazione l’idea di sviluppare e potenziare il servizio a cui ora fanno riferimento 15 enti gestori. Ma potenzialmente potrebbe essere esteso a tutti i consorzi.

«Abbiamo svolto una formazione apposita per poter rispondere alla varie esigenze dell’utenza – dicono Silvia e Christian – e siamo stati affiancati da un educatore finanziario per gestire al meglio le pratiche, Non solamente il rilascio dello SPID o la gestione di una mail ma anche, ad esempio, l’ottenimento di bonus o sgravi su bollette.»



Per richiedere un appuntamento si può telefonare o inviare un messaggio al numero dedicato

345.4036906. La sede fissa è presso il Cissac di Caluso, in Via San Francesco 2, il lunedì ed il

venerdì dalle 9 alle 13. Il Punto Digitale è anche raggiungibile presso le sedi itineranti, il martedì ed il giovedì, sempre dalle 9 alle 13. Il martedì a rotazione tra Mazzè, presso il Municipio, Romano presso il Cantiere sociale di Via Valle 1 e Vestignè presso il Comune. Il giovedì a Strambino e San Giusto, in entrambi i casi presso il Comune.

«Ma stiamo pensando – dice Silvia Guzzon, referente del Servizio – di ampliare gli sportelli itineranti, ad esempio con un punto volante istituito al mercato di San Giorgio.» I comuni che non sono ancora serviti ma che hanno una utenza interessata ad usufruire del servizio, possono ugualmente contattare il numero telefonico e fissare un appuntamento apposito per i loro cittadini.

In due mesi e mezzo di sportello sono state più di cento le persone che sono transitate dal servizio.

Un numero di tutto rispetto che testimonia la necessità di accompagnare il cittadino nella cosiddetta transizione digitale.