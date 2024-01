LEINI – E’ entrata nel vivo la nuova stagione di Miss Paradisia, il contest dedicato alla bellezza e al territorio ideato dal Patron Beppe Berlier che, dopo il primo casting di metà novembre a Rivarolo Canavese, ha assegnato la seconda fascia dell’anno (dopo quella di Miss Esotica a Lina Axenoi), quella di “Miss Torino”.

L’evento, che si è tenuto nella serata di sabato 13 gennaio in una nota discoteca leicinese, ha eletto Sara Ouakkas “Miss Torino”. La giovane, 17 anni di Torino, accede così alla finalissima del prossimo giugno; la corsa per le altre 21 aspiranti in gara, di cui una lombarda, una valdostana e le restanti piemontesi proseguirà nel mese di febbraio con l’elezione di “Miss Cuneo”.

“Miss Paradisia anche quest’anno riparte sul territorio alla ricerca dell’ambasciatrice di bellezza, talento e sostenibilità 2024. Il connubio poi con miss Grand international Italy continua in parallelo con un grande obiettivo: eguagliare la vittoria nazionale del 2023 che ha visto Andrea Zanettin del team valle d’Aosta vincere la nazionale e rappresentarci alla finale mondiale in Vietnam” ha commentato Beppe Berlier.

Sono ben 3 le cuneesi che hanno staccato un posto per la finale regionale di Miss Grand International Italy Piemonte e Valle d’Aosta: Micaela Vietto di Farigliano, Caterina Allocco di Bra e, per le mascotte, Letizia Macario di Cuneo. Ma a conquistare un posto alla finale ci sono anche la canavesana Sabrina Arduino di Agliè e Iana Munich di Torino.