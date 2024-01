SAN BENIGNO – Presentati ai cittadini i lavori previsti da febbraio in via Roma

SAN BENIGNO – Come preannunciato nelle settimane scorse, a San Benigno tutto è pronto per l’inizio del lavori di rifacimento che interesseranno la centralissima via Roma. E come richiesto dall’Amministrazione comunale, questa settimana si è svolto nelle sale della Biblioteca un incontro tra il Comune (assieme ai rappresentanti dell’Ufficio tecnico e quelli dello studio di progettazione), i cittadini e gli esercenti della zona del centro storico interessata dall’intervento, al fine di spiegare quali saranno le opere, le problematiche ad esse legate, ma anche le soluzioni ai disagi che per alcuni mesi potranno esserci a causa dei lavori.

Gli interventi, la cui durata è prevista in complessivi 75 giorni, sono resi possibile grazie ad un investimento di circa 200 mila euro, dei quali quattro quinti saranno coperti tramite un finanziamento della Regione Piemonte.

Si tratta di lavori di carattere funzionale, oltre che di miglioria della parte estetica di questa zona del ricetto sanbenignese, con il rifacimento dell’acquedotto e della raccolta delle acque meteoriche, l’interramento di una buona parte delle linee elettriche, oltre ad un “maquillage” generale che renderà via Roma davvero più bella e fruibile, diventando un eccellente “biglietto da visita” nei confronti di chi verrà a visitare il paese.

Le opere prenderanno il mia presumibilmente entro metà febbraio e ciò comporterà la chiusura del traffico ai mezzi a motore, con per i residenti e per coloro che ne avranno titolo la possibilità di utilizzare il passaggio della zona delle Torre Fasani, dove sarà previsto il transito con doppio senso.

Sarà, invece, consentito il traffico delle persone a piedi, mentre due accorgimenti importanti riguarderanno i parcheggi e la raccolta rifiuti. Nel primo caso, ne saranno riservati alcuni ai residenti della zona interessata dai lavori, mentre nel secondo è prevista un’area di conferimento dove temporaneamente si potranno portare i sacchi relativi alla raccolta porta a porta.