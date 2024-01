CANAVESE – Finanziamento ad oltre 45 Pro Loco del Canavese

CANAVESE – La Regione Piemonte, confermando il suo impegno per la valorizzazione delle attività culturali e sociali sul territorio, ha annunciato l’aggiudicazione di un finanziamento di 500.000 euro per 484 Pro Loco della regione che hanno risposto al bando attivo fino a novembre.

“Questo sostegno mira a potenziare la promozione e lo sviluppo locale – dice il responsabile Enti locali della Lega Salvini Salvini Piemonte Andrea Cane – promuovendo una maggiore qualità e diffusione di eventi culturali e comunitari. Il Canavese ha risposto al bando ottenendo finanziamento Ingria, Canischio, Caselle Torinese, Tavagnasco, Coassolo, Mezzenile, Rivarolo Canavese, Pertusio, Monastero di Lanzo, Chiaves, Scalenghe, Cuceglio, Vallo, Quassolo, San Carlo, Valperga, Belmonte, Rivarossa, Barbania, Favria, San Francesco al Campo, Cigliano, Orio Canavese, Oglianico, Chiaverano, Rivara, Robassomero, Cuorgnè, Cossano Canavese, Vauda Canavese, Quincinetto, Piverone, Settimo Torinese, Balangero, Borgaro Torinese, Pavone Canavese, Filarmonica Issigliese, Ronco Canavese, Andrate, Bollengo, Borgiallo, Vistrorio, Usseglio, Bosconero, Lanzo Torinese, Rueglio, Cantoira”.

Il consigliere regionale canavesano della Lega, Andrea Cane, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, dichiarando: “La Regione Piemonte ha deciso, anche quest’anno, di finanziare le attività delle Pro Loco, convinta della loro utilità culturale e sociale nel territorio. La nostra assessore al Turismo, la leghista Vittoria Poggio, ha colto l’importanza di potenziare le Pro Loco come avamposti di prossimità turistica per sostenere progetti di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, folkloristico e sociale delle Pro Loco.

Questo sostegno finanziario, non solo contribuirà a consolidare il settore dell’accoglienza, ma anche a creare una maggiore consapevolezza e senso di appartenenza: anche oggi sono orgoglioso di poter dare questa bella notizia a tutto il nostro territorio, dal momento che i volontari che lavorano per queste associazioni sono tantissimi e dislocati ovunque; giusto quindi dar loro una mano soprattutto per quel concetto di ‘Squadra Canavese’ che mi sta tanto a cuore”.