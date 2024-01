CASTELLAMONTE – Presentato il nuovo corso per diventare Volontari della Croce Rossa

CASTELLAMONTE – La serata di presentazione del corso per diventare Volontari della Croce Rossa, che si è tenuta presso la sede del Comitato Locale Castellamonte, ha visto la partecipazione di una ventina di interessati.



Il corso prenderà avvio il 16 gennaio e si concluderà il 20 febbraio, gli incontri si svolgeranno ogni martedì e giovedì alle 20.30 presso la sede della Croce Rossa Comitato di Castellamonte.

Il percorso formativo introduce gli aspiranti alla storia e al mondo della Croce Rossa locale, nazionale e internazionale e fornisce le nozioni di base del primo soccorso. Al termine si potranno svolgere tante attività per aiutare il prossimo e gli interessati possono proseguire con ulteriori momenti di formazione in ambito sanitario, sociale o di protezione civile.



Le iscrizioni sono ancora aperte e si effettuano sul sito www.gaia.cri.it: per eventuale supporto o richiesta di ulteriori informazioni o curiosità sono attivi i contatti castellamonte.formazione@piemonte.cri.it e il numero 351.0158085.

