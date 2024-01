BORGARO TORINESE – Arpa Piemonte ha analizzato l’aria in seguito all’incendio pallet

BORGARO TORINESE – Nella mattinata di ieri, domenica 7 gennaio 2023, Arpa Piemonte è intervenuta presso l’Azienda Af Pallet per analizzare l’aria nell’area di deposito pallet dove è divampato l’incendio nella notte.

Il personale esperto di Arpa Piemonte è intervenuto sul posto per le misure del caso con strumentazione portatile.

Sono state effettuate misure di COV (composti organici volatili) nelle vicinanze dell’incendio, presso l’ecocentro di Borgaro di via Piemonte 25 (zona sottovento) e presso il centro commerciale di via Garibaldi 18 a Borgaro Torinese (zona sottovento).



Le misure sono per tutti i punti rilevati tra 350 e 400 ppb (parti per miliardo) paragonabili con i valori di fondo misurati in zona sopra vento davanti all’azienda. Si attendono i risultati.