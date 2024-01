CIRIACESE – Ciclocross: Solenne in evidenza con la Rappresentativa

CIRIACESE – Nei giorni a cavallo delle feste di fine anno c’è chi è stato ancora impegnato nel mondo dello sport, in particolare in quelle che sono le discipline classiche del periodo invernale. Come ad esempio il ciclocross, che ha visto andare in scena di recente la Coppa Italia di specialità riservata ai più giovani.

La Rappresentativa del Piemonte si è schierata al via della manifestazione tricolore che si è svolta nelle Marche, esattamente ad Ascoli Piceno, il 30 dicembre 2023, concludendo con un lusinghiero sesto posto nella prova a staffetta.

Tra i ragazzi che hanno dato il loro contributo c’è pure il nostro Manuel Solenne, portacolori del Team Cicloteca, che visti gli ottimi risultati raccolti nelle gare precedenti si è meritato la convocazione.

Sempre Manuel ha preso parte anche alla corsa individuale, dove ha dimostrato forza e determinazione. Solenne, infatti, nonostante arrivasse da alcuni giorni in cui ha patito qualche problema fisico, e dopo una partenza poco brillante, è stato capace di risalire la china concludendo nella top 20, centrando per l’esattezza il 16esimo posto.