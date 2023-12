RIVAROLO CANAVESE – Stefano Demo è il Testimonial dello sport 2023 (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Sono stati tanti gli sportivi (e le associazioni) che ieri sera, lunedì 18 dicembre, hanno sfilato nella “Sala Lux Bertinetti” di Rivarolo Canavese in occasione dell’evento denominato “Testimonial dello sport – La Repubblica in movimento”.

La manifestazione, che negli ultimi anni è diventata un appuntamento fisso grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato competente, ha visto il “passaggio di testimone”, con la consegna del gallo in terracotta, simbolo della Città di Rivarolo, dalle mani della karateka Giulia Buffo, premiata nel 2022 e qui affiancata dai ragazzi della Fondazione La Torre Anffas, a Stefano Demo, portacolori dell’Asd Atletica Rivarolo.

Il giovane alfiere del sodalizio biancazzurro, il quale nel corso dell’anno ha vestito la maglia della nazionale italiana difendendone i colori in occasione dei Campionati Europei Under 20 di atletica in quel di Gerusalemme, è stato insignito di tale importante carica dato l’impegno profuso nella sua preparazione e nelle competizioni, ma anche per aver trasmesso costantemente i valori dello sport agli altri giovani componenti della sua società.

La serata, che è stata presentata da Vladimir Chiuminatto e dall’Assessore allo sport rivarolese, Helen Ghirmu, alla presenza anche del primo cittadino Alberto Rostagno sul palco ed in sala di altri rappresentanti della Giunta, ha visto via via presentate ed insignite di un riconoscimento le varie realtà che operano nel territorio rivarolese.

Salutati dal video messaggio dell’onorevole Mauro Berruto, uomo che allo sport ha dato e dà ancora moltissimo, è stato lasciato spazio ai tanti protagonisti della serata. Ad iniziare da Chiara Giovando, campionessa ozegnese di sky marathon e corsa in montagna, per poi proseguire con il trittico composto da Amici del Castello, ObiettivoNews e Cooperativa Integra che hanno collaborato alla realizzazione del riuscito evento “Sport al Parco”, i giovani studenti dell’istituto “Aldo Moro” che hanno realizzato il podcast “Sotto al sette”, i rappresentanti dei Gruppi di cammino Diana Tempo, Giuseppe Bertino e Riccardo Cerrano, nonché Grazia Gazzera e Leonardo Riu che, a loro volta, hanno raccontato della nuova iniziativa dedicata alle mamme.

Due momenti speciali sono stati quelli che hanno posto alla ribalta prima l’Assessore allo sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, ospite d’eccezione e recentemente insignito del titolo di Sportiva piemontese dell’anno Coni, poi Davide Francone, presidente del Velodromo Francone da dove, nel 2024, partirà la tappa del Giro d’Italia di ciclismo su strada che porterà i partecipanti da San Francesco al Campo sino ad Oropa.

Proseguendo con gli attestati consegnati nell’occasione, sul palco sono quindi saliti Ezio Re, presidente dell’Asd Rivarolo Ciclismo, Maurizio Valente e Daniela Chirico del Polisportivo di Rivarolo, accompagnati dal presidente regionale dello Csen, Gianluca Carcangiu, quindi Marco Buffo, Riccardo Cargnino e Lorenzo Terzano del Rem Bu Kan Karate, ma anche il maestro Stefano Ridella e Giuseppe Polito dell’Asd Accademia Judo.

Spazio alla Libertas Sincro, qui rappresentata da Sabrina Mautino, Milena ed Ilaria Toffanin, nonché da Lucia Manavello, alla Rivarolese 1906 di calcio, presente con il vicepresidente Andrea Mautino e con il veterano doc Roberto Gallo, al Taekwondo Canavese con la maestra Alma Vehab Colak e le giovani campionesse Adele Colak, Maya Ampalla, Viviana Laudari ed Alessia Carpov.

La ricca serata rivarolese non poteva non vedere in primo piano pure il pugilato, con la Skull Boxe Canavesana rappresentata da Alessio Furlan e dal promettente Simone Grivetto, la pallavolo con il Rivarolo Volley e con il presidente Davide Agostino e lo storico dirigente Giancarlo Giglio, il podismo e l’atletica, portate avanti dalla Durbano Gas Energy grazie ad appassionati come Luigi Cavuoti e Walter Durbano, ma anche il mondo delle immersioni per mezzo del gruppo Sub Explorer della presidente Francesca Menegazzo (che ha ritirato l’attestato assegnato al fratello Andrea).

Ultima, non certo per importanza ma solo per ordine di apparizione, la sfilata dell’Atletica Rivarolo guidata dalla presidente Lorenza Scaraffia, che ha portato con sé la squadra maschile Ragazzi e quella femminile Under 16 di prove multiple, oltre a Nicolò Norello, Jacopo Cereser e Fabrizio Demo.