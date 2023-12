CIRIE’ – Il Natale è un momento unico e tanto atteso da tutti, ma specialmente dai bambini che con tanta curiosità e trepidazione attendono, emozionati, Babbo Natale. Tanti però, purtroppo, sono quelli che passeranno il Natale in ospedale o che sono costretti a viverci per periodi medio-lunghi.

Per allietare l’attesa e augurare buone feste anche ai piccoli ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale cittadino, il Dott. Adalberto Brach del Prever, Primario del reparto, in collaborazione con l’Associazione “Dolce Casa Onlus” hanno organizzato nel pomeriggio di oggi, sabato 16 dicembre 2023, una bellissima festa di Natale.

Così tantissimi Babbi Natale si sono ritrovati davanti all’Istituto Troglia e, alla presenza dei Vigili del Fuoco, dell’Assessore alla Sanità della Città di Ciriè Andrea Sala e, accompagnati dalla Filarmonica Devesina, hanno raggiunto in corteo l’Ospedale dove i bimbi ricoverati, dalla finestra, hanno potuto salutare, con emozione, gli intervenuti.

Una festa dedicata ai bambini, un pomeriggio per ringraziare i tantissimi volontari di Ospedale Dolce Casa, associazione presieduta da Sara Bertino, e tutti coloro che per tutto l’anno contribuiscono ad allietare la permanenza dei bimbi in uno dei reparti più preparati di tutta la Regione Piemonte con giochi, letture, gustose merende, ma anche solo con un semplice sorriso. Un augurio speciale che i partecipanti hanno voluto dedicare ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie con la speranza e la preghiera che possano guarire al più presto.