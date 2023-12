CANAVESE – Le Guardie Ambientali d’Italia premiate in Regione Piemonte

CANAVESE – Importante riconoscimento quello che in questi giorni è stato conferito ai rappresentanti delle Guardie Ambientali d’Italia. La Regione, per mano del Presidente della Terza commissione del Consiglio piemontese, Claudio Leone, e dell’assessore alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, ha riconosciuto pienamente i meriti di questa realtà, che opera nel territorio, per quanto compiuto nel periodo della pandemia, mettendosi a disposizione ogni qualvolta, in determinati ambiti, c’è stato bisogno di un supporto.

L’incontro, che si è svolto presso il palazzo della Regione, è avvenuto nella giornata di giovedì 14 dicembre 2023 ed è stata, appunto, l’occasione per tessere le giuste lodi di coloro che hanno mostrato dedizione verso la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, degli animali e della natura.

“Le Guardie Ambientali d’Italia hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo e alle attività connesse alla conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico – le parole di Leone – Particolarmente lodevole è l’impegno volontario e gratuito nei settori ittici, venatori e zoofili, che ha permesso di garantire una tutela attiva e responsabile della biodiversità”.

Il consigliere regionale che risiede in Canavese ha poi aggiunto: “Nonostante le sfide imposte dal periodo del Covid, questi operatori hanno continuato a offrire il proprio servizio con dedizione e spirito di collaborazione”.

Il collega di maggioranza Ricca, a sua volta, ha voluto rimarcare nel corso dell’incontro l’importanza di questa collaborazione con le istituzioni e le Forze dell’Ordine, confermando come ci sia la disponibilità piena da parte delle Guardie Ambientali nel contribuire a preservare e promuovere il patrimonio naturale in contesti decisamente non semplici, come accaduto appunto negli anni segnati dal Coronavirus.